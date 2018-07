Confira os apps da semana:

LimeTree

(iOS, gratuito)

Permite aos pais e mães guardarem um diário de crescimento dos filhos. O aplicativo tem campos específicos para registrar e armazenar fotografias, textos e sons. Ele ainda permite adicionar comentários a cada item. Você pode configurar a linha do tempo para ser alimentada com conteúdo por mais de uma pessoa, além de poder adicionar várias crianças. Tudo pode ser gerenciado pela internet. Sugestão do desenvolvedor: fazer do seu diário um presente para seu filho ou filha.

Quick Social

(Android, gratuito ou R$ 2)

Para compartilhar rapidamente um status nas principais redes sociais (Facebook, Twitter e Google+) diretamente da barra de notificações de seu Android, poupando o tempo para acessar o aplicativo específico. O Quick Social é configurável e permite desativar os atalhos para as redes sociais que você não utiliza. Também dá para configurar se o app será ou não ativado automaticamente a cada reinício de seu smartphone. A versão paga não tem anúncios.

InfoAero

(Windows Phone, gratuito)

Leva todas as informações de voos e de aeroportos brasileiros para a tela do Windows Phone. Localiza os terminais mais próximos de acordo com a localização (e dá para salvar os aeroportos favoritos), busca voos pelo número ou pela companhia aérea e fornece informações meteorológicas dos locais selecionados. Ele ainda tem o recurso do live tile (bloco dinâmico): você pode fixar um ou mais voos na tela inicial do seu smartphone para facilitar consultas futuras.

