Geoffrey A. Fowler / The Washington Post Pornografia e apostas vão parar no iPhone após regras da Apple serem burladas

A Apple proíbe alguns conteúdos em sua loja de apps, como pornografia e apostas. Mas alguns desenvolvedores estão burlando o sistema da companhia para oferecer justamente esses conteúdo sem que os usuários precisem desbloquear (ou fazer jailbreak) de seus aparelhos. Uma investigação do site TechCrunch revelou que criadores de apps estão usando falhas no programa de certificados para desenvolvedores da companhia para distribuir apps proibidos.

É o mesmo tipo de manobra feita por Facebook e Google para instalar apps espiões, como mostrado na semana passada também pelo TechCrunch. O sistema de certificação da Apple permite que empresas distribuam apps internamente para seus funcionários, o que é normalmente usado para que aplicativos possam ser testados. A Apple proíbe o uso de certificados para a distribuição comercial de apps.

A investigação encontrou sites que permitiam o download de apps de aposta e de sexo explícito - conseguiu baixar uma dúzia de cada uma das categorias sem precisar passar pela App Store ou desbloquear ilegalmente o celular. A maioria dos apps encontrados tem certificados ligados à China e Hong Kong

A causa para as violações seriam a fraca fiscalização da Apple sobre o programa de certificações. A reportagem diz que consegue criar contas no programa com informações falsas de fácil alcance, disponíveis no Google. E que muitos desses certificados com informações falsas são vendidas no mercado negro chinês, o que permite a validação de diversos aplicativos.

A Apple não comentou o assunto, mas o TechCrunch diz que alguns dos apps citados na reportagem deixaram de funcionar. Quando descobriu as violações do Facebook e do Google, a Apple cancelou seus certificados, o que derrubou os apps da companhia.

O site também afirmou ter analisado os apps para roubo de dados e verificou que não espiponavam seus usuários.