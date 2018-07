Nos Estados Unidos, empresa já admitiu que usuários mais jovens estão deixando a plataforma

SÃO PAULO – Expor-se excessivamente não é exatamente algo novo nem para as redes sociais. Em 2008, a antropóloga argentina Paula Sibilia, autora de O show do Eu (Nova Fronteira), já analisava o fenômeno em plataformas de publicação de texto e fotos, entre elas o Orkut, então a rede social mais popular do País. Para ela, o usuário de internet, querendo ser visto, expunha sua intimidade, chamada por ela de “extimidade”. “Talvez depois de tanta exposição, os jovens estão fazendo novos usos das redes sociais. Estão deixando suas ‘extimidades’, e tomando em troca as suas intimidades”, diz a professora de marketing digital, Ana Erthal.

Em novembro, o Facebook admitiu estar perdendo nos Estados Unidos parte dos usuários diários, principalmente jovens. Várias teorias surgiram para explicar por que jovens estariam saindo da rede social mais popular do mundo, sendo uma das mais embasadas o fato de que os mais novos estariam incomodados com a recente presença dos pais, professores e chefes na rede. Por esse motivo, estariam preferindo usar apps sociais para celular como Whatsapp, Kakao Talk, WeChat, Instagram (foto e vídeo), Vine (vídeo) e Snapchat (foto e vídeo).

“É a geração da imagem, uma tendência contemporânea. Nas escolas de comunicação fala-se sobre a mudança do código dominante na comunicação, deixando de ser o texto e passando a ser imagem”, diz Erthal, que acredita que há um contexto ainda maior para a compreensão do novo uso de redes pelos jovens. “Eles não vão gastar uma hora do dia para ler as últimas seis horas do que aconteceu na timeline deles. Eles vão direto ao ponto, aos perfis que querem acessar. Não sei se estão contra a maré do ‘oversharing’, acho que estão apenas escolhendo, com filtros, aquilo que realmente lhes interessa. E com redes menores isso fica mais fácil, tanto o processo de controlar a vida dos outros como a sua própria exposição.”

Artur Ribeiro, analista de Recursos Humanos, tem 23 anos e diz preferir Whatsapp pela agilidade. A profissão o ensinou a tomar mais cuidado com o Facebook, onde a exposição vira critério de avaliação profissional. “Vejo o Facebook sendo sempre usado como ferramenta de análise de perfil e background e, por isso, agora imponho limites sobre o que posto por lá.”

Para Fábio Coelho, do Google, não existe migração, mas uma “multiplicidade de movimentos ocorrendo ao mesmo tempo”. “Vale a empresa continuar se renovando. É mudança de geração, sempre negando os valores da anterior”, diz. / M.R.