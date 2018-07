Dá para trocar, por exemplo, aquele recurso incômodo de agrupar todas as janelas de um programa em uma só ou trocar o tamanho dos ícones na área de trabalho. Veja abaixo alguns macetes.

• 1) SEPARE AS JANELAS NA BARRA DE FERRAMENTAS

- Clique com o botão direito do mouse sobre a barra de ferramentas e vá em ‘Propriedades’.

- Na aba ‘Barra de Tarefas’, selecione a opção ‘Nunca combinar’.

- A barra de ferramentas vai ficar assim.

- Se preferir, na mesma janela selecione ‘usar ícones pequenos’, para diminuir a barra de ferramentas, como no Windows XP ou Vista.

- Abra o Windows Update. Você verá que há mais de 30 atualizações opcionais. Clique nelas.

- Escolha e baixe a atualização para português do Brasil.

- Depois de instalado, vá em Iniciar/Painel de Controle e selecione ‘Alterar idioma de exibição’.

- Escolha ‘Português (Brasil)’ e clique ‘OK’. O Windows vai pedir para fazer log off e reiniciar a tela. Em seguida, ele estará em português.

• 3) COLOQUE OU RETIRE O ‘MEU COMPUTADOR’, ‘LIXEIRA’, ‘MEUS DOCUMENTOS’ DA ÁREA DE TRABALHO

- Clique com o botão direito do mouse sobre o fundo de tela e selecione ‘Personalização’. Vá na opção ‘Alterar ícones da área de trabalho’.

- Selecione os ícones que você quiser.

• 4) MUDE O TAMANHO DOS ÍCONES

- Clique com o botão direito do mouse sobre o fundo de tela e vá em Exibir/Ícones pequenos, médios ou grandes.

• 5) ADICIONE ÍCONES NA BARRA DE FERRAMENTAS

- Arraste qualquer ícone para a barra de ferramentas para fixá-lo.

- Se quiser trocar a ordem, é só arrastá-lo da mesma forma.

- Para retirar um ícone, clique com o botão direito sobre ele, e em ‘Desafixar este programa da barra de ferramentas’.

- Clique sobre a setinha ‘Mostrar ícones ocultos’ e em ‘Personalizar’.

- Escolha quais ícones você quer que sejam exibidos sempre (‘mostrar ícones e notificações), quais ficam escondidos (‘ocultar ícones e notificações’) e quais nunca serão mostrados (‘mostrar apenas notificações’).

- Vá em ‘Ativar ou desativar ícones do sistema’ para retirar ícones que você não quiser.

- Clique com o botão direito sobre um ícone e selecione ‘Fixar no Menu Iniciar’.

- Ele vai aparecer em cima de todos os outros programas.

- Clique com o botão direito sobre o ícone do Internet Explorer ou do Windows Explorer.

- Aparecerão as páginas que você mais visita na internet e as pastas que mais acessa no computador. Sobre uma dessas páginas ou pastas, clique no botãozinho ao lado ‘Incluir nesta lista’ para deixar a página fixa.

- Vá em Iniciar/Painel de Controle. Ao lado, ajuste os ícones em tamanho grande para facilitar a busca por uma ferramenta.

- No menu Iniciar, clique na imagem que aparece no topo do menu.

- Agora clique em ‘Alterar imagem’ e escolha qual você preferir.

• 11) DESABILITE OS ALERTAS DO WINDOWS

- No menu Iniciar, clique sobre a imagem no topo do menu.

- Vá em ‘Alterar configurações do Controle de Conta de Usuário’.

- Selecione qual padrão de alertas preferir.

• 12) DESABILITE AS ATUALIZAÇÕES AUTOMÁTICAS

- Abra o Windows Update e selecione ‘alterar configurações’.

- Selecione ‘Procurar atualizações, mas permitir que eu escolha quando baixá-las e instalá-las’ ou outra de sua preferência.

- Clique com o botão direito do mouse sobre o fundo de tela e selecione ‘Gadgets’.

- Escolha qual gadget quer colocar no fundo de tela.