Werther Santana/Estadão Pelé faz aniversário no próximo dia 23 de outubro e comemora 80 anos

Em comemoração ao aniversário de Pelé, o Google lançou uma surpresa para os fãs do "Rei do Futebol". A novidade pode ser encontrada na página de buscas da empresa, e é um Easter Egg — como um truque escondido — para celebrar os 80 anos do jogador tricampeão da copa do mundo com a Seleção Brasileira.

Para encontrar a animação, basta digitar "Pelé" na busca do Google e rolar até o final da página. No rodapé, onde ficam os links das páginas seguintes, é possível ver a indicação #10, em referência à camisa utilizada pelo jogador na Seleção Brasileira, que faz aniversário no próximo dia 23. Ao clicar no link, uma animação é exibida — e é só comemorar o gol!

Não é a primeira vez que o Google coloca Easter Eggs para homenagear pessoas ou produções em seu buscador. Em setembro, também foi possível encontrar uma referência à série "Um Maluco no Pedaço", protagonizada por Will Smith, em comemoração aos 30 anos da estreia. No ano passado, a empresa também deixou uma surpresa para os fãs da Marvel, quando o filme "Vingadores: Ultimato" foi para os cinemas.