A fusão gigante entre as operadoras AT&T e a T-Mobile no setor de telefonia móvel dos Estados Unidos será difícil de aprovar, disse o principal membro democrata na Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC) — agência reguladora do país — , em entrevista à rede pública de TV C-SPAN na quinta-feira, 31.

Michael Copps, comissário da FCC, afirmou que a oferta de US$ 39 bilhões de dólares apresentada pela AT&T para a aquisição da T-Mobile USA, subsidiária da Deutsche Telekom, “pode ter aprovação ainda mais complicada” que a da fusão entre Comcast e NBCU, para a qual seu voto foi negativo.

Ainda assim, Jim Cicconi, vice-presidente de assuntos públicos da AT&T e responsável pelo esforço de lobby em favor da fusão, disse a repórteres esta semana que estava otimista quanto à aprovação da proposta.

O acordo concentraria 80% dos assinantes norte-americanos de telefonia móvel em apenas duas operadoras -a AT&T/T-Mobile e a Verizon Wireless, joint venture entre a Verizon Communications e o Vodafone Group.

Copps disse estar preocupado com o poder e influência que a companhia formada pela fusão poderia exercer, já que as duas operadoras remanescentes virtualmente controlariam a telefonia móvel dos Estados Unidos.

A fusão requer aprovação da FCC e do Departamento da Justiça.

O acordo parece estar distraindo a atenção da FCC quanto a outras questões, disse Copps na entrevista, que será transmitida no sábado. “Isso afeta boa parte do que estamos fazendo.” Ele afirmou que a “transação causaria mudança de paradigmas” e poderia afetar os leilões de incentivos para remunerar as redes de TV aberta pela cessão de algumas de suas frequências de transmissão às operadoras de comunicação sem fio.

Copps afirmou que para a AT&T conseguir a aprovação pela maioria do conselho da FCC, as condições teriam de incluir vendas de ativos decididas mercado a mercado, e um requerimento de que a abertura da Internet seja preservada.

Cicconi, da AT&T, disse a jornalistas que antecipa que as autoridades regulatórias se concentrem em certas áreas. “Faremos nosso melhor para responder suas perguntas e, quando o fizermos, desenvolveremos maneiras criativas de solucionar os problemas,” disse.

Cicconi afirmou que os documentos oficiais quanto à fusão seriam encaminhados à FCC dentro de algumas semanas.

