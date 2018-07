Autoridades americanas devem dar sinal verde ao negócio de US$ 12,5 bilhões, diz agência Reuters

WASHINGTON – O Departamento de Justiça dos Estados Unidos aprovará a oferta de US$ 12,5 bilhões do Google pela Motorola Mobility, disseram fontes próximas ao órgão antitruste.

Também se espera que o departamento aprove a proposta do consórcio liderado pela Apple para adquirir um conjunto de patentes da empresa canadense Nortel Networks.

Ambas os acordos devem ser aprovados no começo da semana que vem.

O Google, cujo software Android é o maior sistema operacional para smartphones com capacidade de acessar a Internet, anunciou em agosto que planejava adquirir a fabricante de celulares Motorola Mobility.

O acordo fará com que o Google seja dono de uma das maiores coleções de patentes e de operações em manufatura que permitirão à empresa desenvolver sua própria linha de smartphones.

O consórcio liderado pela Apple, que inclui a RIM, a Microsoft, a EMC, a Ericsson e a Sony, havia concordado em julho com pagar 4,5 bilhões de dólares por 6 mil patentes e aplicações que a fabricante de equipamentos de telecomunicações Nortel havia colocado à venda, incluindo cobiçada tecnologia 4G.

As empresas uniram-se para superar o lance do Google pelas patentes da Nortel.

