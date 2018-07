A banda Arcade Fire nunca seguiu os caminhos tradicionais na hora de fazer clipes. As primeiras de vídeos interativos da banda foram os clipes de “Neon Bible” e de “Black Mirror”. Agora, o Arcade Fire contratou o diretor Chris Milk para o vídeo de “We Used To Wait”, que usa HTML5 e dados do Google Maps.

A experiência final, batizada de The Wilderness Downtown, só funciona adequadamente no Google Chrome, e mesmo assim, é preciso fechar outros programas em execução e as abas abertas.

Acesse http://www.chromeexperiments.com/arcadefire/, inicie o vídeo e digite o endereço do lugar em que você passou sua infância. O navegador vai abrir cerca de 8 janelas e o clipe começa.

A ideia de informar o endereço é transportar os cenários do Google Maps referentes ao lugar em que você cresceu para dentro da ação do clipe, o que torna cada vídeo único. O resultado com endereços do Brasil não é tão legal, por falta de qualidade nas imagens do satélite, mas ainda assim vale a pena dar uma olhada na maneira como o diretor usou a interface de web e as possibilidades do HTML5 como linguagem.