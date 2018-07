Testes no jogo entre Corinthians e Botafogo foram satisfatórios, mas estádio ainda precisa de ajustes. FOTO: Alex Silva/Estadão Testes no jogo entre Corinthians e Botafogo foram satisfatórios, mas estádio ainda precisa de ajustes. FOTO: Alex Silva/Estadão

RIO DE JANEIRO – O sindicato que representa as operadoras de telecomunicações brasileiras, o Sinditelebrasil, disse nesta segunda-feira, 28, que o funcionamento da infraestrutura de telefonia móvel da Arena Corinthians, em São Paulo, foi satisfatório no jogo de domingo entre Corinthians e Botafogo, mas ainda precisa de ajustes para a Copa do Mundo.

“A cobertura ‘indoor’, formada por redes de fibras ópticas e cerca de 300 antenas, teve desempenho satisfatório e foram identificados momentos de pico de ligações e congestionamentos momentâneos nas chamadas telefônicas, no envio de mensagens multimídias e uso da Internet”, disse o sindicato em comunicado.

A cobertura “indoor” é formada pelos cabos e antenas instaladas para garantir que serviços sem fio funcionem dentro de edificações, já que paredes de metal e concreto absorvem os sinais externos e prejudicam o uso de celulares para chamadas de voz e acesso à Internet.

A entidade disse ainda que, diante do curto prazo para a instalação dos equipamentos, o jogo teste de domingo foi importante para localizar os pontos na infraestrutura interna da Arena Corinthians que ainda precisam passar por ajustes, o que será feito até a partida de abertura da Copa do Mundo entre Brasil e Croácia, no próximo dia 12.

Para a cobertura “indoor” nos 12 estádios das cidades-sede da Copa, as operadoras Claro, Oi, Nextel, TIM Participaçõs e Telefônica Vivo fizeram parceria para a implantação de um projeto único, com investimento total de 200 milhões de reais e infraestrutura compartilhada.

/ REUTERS