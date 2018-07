Quem lembra do Friendster? Uma das primeiras redes sociais da história fez algum barulho nos EUA no meio da década, mas logo que o MySpace e depois o Facebook emplacaram, o site simplesmente perdeu a relevância. O site de humor Onion voltou a este tema e visitou a velha rede como se ela fosse uma civlização ancestral que desapareceu sem motivos, no vídeo acima (em inglês).