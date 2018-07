Conversando com os campuseiros pouco depois de chegar ao Centro de Exposições Imigrantes, às 10h da manhã, não se falava em outra coisa. Durante a madrugada, por volta de 1h30 da manhã, eles contam que “muita gente” – alguns disseram 500 pessoas – organizaram um “flashmob que não era flash, porque durou meia hora” que consistiu em levantar as cadeiras e correr pela área das bancadas, gritando e tocando uma corneta (!). Alguns nerds comentaram que a manifestação poderia causar o corte de fornecimento da rede, já que as cadeiras, ao serem tiradas das bancadas, enroscavam nos fios. Mas já que os relatos são confusos, nos resta assistir o vídeo e tirar nossas próprias conclusões.