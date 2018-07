Acervos e documentos dos pintores Goya e Rembrandt estão disponíveis de graça na internet

SÃO PAULO - Dois dos mais importantes pintores da história da arte tiveram coleções online de suas obras inauguradas na internet. O Museu do Prado, na Espanha, lançou o site Goya en el Prado, com mais de 1000 pinturas e desenhos do artista aragonês Francisco Goya (1746-1828).

Além dos quadros, há cartas e outros documentos históricos relativos à sua vida, tudo em espanhol. A publicação online do acervo do museu permite o acesso a peças que antes não podiam ser consultadas por motivos de conservação.

Rembrandt (1606-1669) chega à web por uma parceria entre o Museu Holandês da História da Arte (RKD) e a Royal Picture Gallery Mauritshuis, reunindo obras do artista holandês espalhadas pelo mundo. O foco da Remdrandt Database é atender aos pesquisadores e fazer crescer ainda mais as fontes de informação sobre o pintor holandês.

