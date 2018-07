FOTO: Luciano Bonomo

VJs brasileiros e estrangeiros criarão imagens sobre a superfície do prédio durante todo o mês de dezembro

SÃO PAULO – O famoso prédio da FIESP/SESI, na avenida Paulista, em São Paulo, será convertido em “tela’ de arte digital durante o mês de dezembro.

O SP Urban Digital Festival, que estreou nesta segunda-feira, 3, terá VJs brasileiros e estrangeiros criando imagens sobre a superfície do edifício. Eles farão isso através da manipulação via computador de 26.241 pontos de luz, cada um com quatro lâmpadas de LED. Segundo a produção, são possíveis até 4,3 bilhões de combinações de cores.

FOTO: Luciano Bonomo

Representando o Brasil estão o VJ Spetto, que ficou a cargo das imagens do primeiro dia (nas fotos), e os coletivos BijaRi e Goma Oficina. Do exterior, vêm o colombiano Esteban Gutierrez, a dupla espanhola/estoniana Mar Carnet & Varvara Guljajeva e o francês Antoine Schmitt.

O prédio da FIESP ficará aceso entre 20h e 6h, todos os dias de dezembro.

O site oficial do evento traz mais detalhes da programação.