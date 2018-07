Confira a programação:

Vivo Arte.mov

Centro Cultural da Juventude

Avenida Deputado Emílio Carlos, 3.641

Vila Nova Cachoeirinha – São Paulo – SP

11 de Setembro:

- De 10 às 19 horas: Workshop “Vídeo-correspondências” ministrado por Nacho Durán (Espanha/Brasil) em colaboração com Marie-Dominique (França)

- De 19 às 20 horas: Palestra com o artista multimídia, documentarista e curador do Vivo arte.mov 2009, Lucas Bambozzi.

- De 20 às 22 horas: Mostra de vídeo com o documentário sobre o Vivo arte.mov 2007 e uma seleção dos vídeos realizados entre 2006 e 2008.

- Todo o dia: Instalação interativa “Descontínua Paisagem” do artista Fernando Velázquez.

12 de Setembro:

- De 10 às 19 horas: Workshop “Vídeo-correspondências” ministrado por Nacho Durán (Espanha/Brasil) em colaboração com Marie-Dominique (França)

- De 19 às 20 horas: Palestra com o professor da PUC-SP e curador do Vivo arte.mov 2009, Marcus Bastos.

- De 20 às 22 horas: Mostra de vídeo com o documentário sobre o Vivo arte.mov 2008 e uma seleção do Pocket Films, o primeiro festival na França a explorar as possibilidades artísticas do celular.

13 de Setembro:

- De 10 às 19 horas: Workshop “Vídeo-correspondências” ministrado por Nacho Durán (Espanha/Brasil) em colaboração com Marie-Dominique (França)

- De 20 às 22 horas: Mostra de Vídeo com uma seleção dos vídeos realizados entre 2006 e 2008, e trabalhos de documentação de obras em artes locativas que estiveram presentes nas edições anteriores do festival arte.mov.