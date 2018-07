Veja algumas:

apresentada no Tim Festival em 2007.

Super Pong: é um pebolim eletrônico – ao marcar gol, a instalação exibe uma animação inspirada no Pelé.

Areia musical: a partir de um desenho feito pelos próprios visitantes, a instalação gera sons e cores.

Sopro: como o nome sugere, é o fôlego do público que faz com que as imagens mudem.

Super Tela: é uma tela multitoque, onde várias pessoas interagem com animações, imagens e vídeos.

A exposição fica em cartaz até 23 de agosto no iAi – Instituto de Artes Interativas (Rua Amauri, 352, São Paulo-SP). A entrada é franca.