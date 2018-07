Ele subiu um vídeo no Youtube. Baixou-o do site e subiu-o de novo. E repetiu o processo, com o mesmo arquivo sempre, 1000 vezes. O resultado foi esse:

Canzona, o dono da ideia, começou o projeto há quase um ano, segundo ele. A versão final é bem diferente do primeiro vídeo que ele fez upload:

A ideia homenageia o projeto artístico I’m Sitting in a Room, do artista Alvin Lucier, em que ele gravava seu voz, tocava em playback e gravava de novo, repetindo o processo até que eco da voz ao contrário o distorcesse completamente. A ideia dos dois é baseada no ‘efeito fotocópia’: quando você tira uma xerox de uma imagem, depois tira uma cópia da xerox e assim por diante, os detalhes da foto vão se perdendo a cada cópia. Se fizer muitas vezes, o resultado final vai ser uma redução simples dos detalhes do desenho original.

Quando você sobre um vídeo para o Youtube, ele é comprimido. E essa compressão elimina detalhes do vídeo. Eles costumam ser imperceptíveis com um upload só, mas em 1000 a diferença é gritante: vídeo e áudio completamente distorcidos, mas de certa forma artísticos.