Alguns moderadores da enciclopédia colaborativa questionaram a relevância do trabalho de Daniel Pádua, por considerar que ele poderia estar dentro dos termos de uma “biografia sem relevo enciclopédico” (sic.). O texto chegou a ser apagado duas vezes. Um dos administradores da Wikipedia em português, ChristianH, porém, publicou o artigo de volta por causa da relevância nos resultados no Google sobre Daniel Pádua e colocou o verbete em votação, para saber se deveria ser eliminado ou não.

O artigo de Daniel recebeu por enquanto 15 votos a favor e 8 contra, mas outros 20 votos a favor foram desconsiderados por não seguirem as normas da enciclopédia, que exige de cada “eleitor” pelo menos uma colaboração em um artigo na Wikipedia, 45 dias antes de uma votação 100 edições em artigos e 45 dias de registro.

Usuários impedidos de votar questionaram o processo de aprovação de um artigo da Wikipedia e criticaram o fato de alguns moderadores terem classificado o verbete sobre Daniel como falso (spam). Além de ter sido colocado em votação, o artigo também foi fechado para modificações, o que também causou polêmica.

Um usuário ainda questionou: “Se hypes como Mulher Melancia e MC Créu (…) merecem estar nesta grande enciclopédia, então por que Daniel Pádua (…) não pode ter a história de sua vida publicada nesta grande enciclopédia universal? É essa a meritocracia que buscamos?”

A polêmica será agora discutida no sábado, com a participação do sociólogo Sérgio Amadeu, em um canal do IRC. Além do verbete de Daniel Pádua, outros temas também serão debatidos, como o próprio processo de votação e escolha dos artigos e a relação entre moderadores da enciclopédia, leitores e novos colaboradores.