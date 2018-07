Novo serviço do Google preenche lacuna deixada por MySpace ao se tornar vitrine e fonte de renda para músicos

SÃO PAULO – O Google entrou de vez no mercado de armazenamento na nuvem e streaming de áudio para competir com outras gigantes como Amazon e Apple de um lado, e Spotify e Rdio (ambos aliados do Facebook) de outro. Na esteira do Google Music, a empresa anunciou um recurso chamado “Artist Hub” (central do artista), que, por suas características, abre uma oportunidade para músicos e bandas independentes que perderam um importante canal de divulgação com a saída em massa dos usuários do MySpace.

No Artist Hub uma banda iniciante cria sua página ao custo de US$ 25 e tem o direito de personalizá-la inserindo links, imagens, vídeos e, claro, de vender suas músicas pelo valor definido por ela. Das vendas, os artistas ficam com 70% da receita e têm acesso a relatórios de movimentação financeira.

O YouTube também pode ser uma vitrine. Se a banda tem uma conta no site, ela pode linkar os vídeos no YouTube às músicas à venda na sua página do Google Music (veja na imagem abaixo).

Google Music. O Google Music foi apresentado nesta quarta-feira, 16, e estará disponível por enquanto apenas nos Estados Unidos. O serviço (associado à loja de apps Android Market) permite que o usuário armazene gratuitamente até 20 mil músicas no servidor do Google (na nuvem). O usuário pode ouvi-las em qualquer aparelho compatível, mesmo offline. Além disso, é possível também comprar músicas da Android Market (com acervo próximo a 13 milhões de faixas), que serão armazenadas automaticamente.

A receita viria exclusivamente das vendas das músicas (o artista fica com 70% do valor das vendas, o resto vai para o Google), já que a utilização do armazenamento na nuvem é gratuito. Os arquivos em MP3 deverão custar a partir de US$ 0,69 e o Google conta com conteúdos exclusivos por meio das parcerias com gravadoras importantes como Universal, Sony e EMI, além de outras independentes como Merge, Warp, Matador Record, XL e Naxos. O Google Music pode ser acessado em aparelhos móveis equipados com Android a partir da versão 2.2.

Toda música compartilhada na rede social Google+ poderá ser ouvida gratuitamente pelas pessoas nos círculos do usuário. ”Outros serviços musicais pensam que você tem que pagar para escutar música que já possui. Nós não”, afirmou diretor de conteúdo digital da empresa, Jamie Rosenberg, em uma crítica à Apple e seu iTunes.

O serviço de músicas ainda não está disponível no Brasil, como se vê ao tentar acessar o site a partir de um IP nacional.

Veja abaixo os vídeos de apresentação dos serviços: