Alibaba abre capital na Bolsa de Nova York

A gigante empresa de comércio eletrônico chinesa Alibaba estreou na NYSe nesta última sexta. Após tocar o sino, iniciando o período de venda de suas ações, os chineses sorriram. As ações tiveram forte alta, pulando dos iniciais US$ 68 até bater próximo dos US$ 100. Ao fim do pregão, fecharam em US$ 93,89, uma alta de 38%. A empresa deve agora acelerar seu plano de expansão a países como Estados Unidos.

Microsoft compra criadora do Minecraft por US$ 2,5 bilhões

Você pode não entender ou jogar Minecraft, mas é quase impossível nunca ter ouvido falar nesse game ou passado por algum vídeo de uma construção maluca feita com os bloquinhos pixelados no YouTube. Lançado em 2009 em versão de testes, Minecraft foi um sucesso imediato e continua cativando (sem indícios de retração) milhões e milhões de pessoas de todas as idades. O caso é que o game foi feito por um único sujeito: Markus ‘Notch’ Persson, defensor do modelo ‘indie’ (independente). Ao vender sua empresa Mojang à gigante de software americana por US$ 2,5 bilhões, Notch e outros dois fundadores anunciaram que a deixariam. A ideia parece ser a de se livrar do fardo de cuidar de uma comunidade tão grande de jogadores e negociações, e, assim, voltar a ser um descomprometido criador de jogos.

Fim do Orkut: como salvar seu perfil na rede social

A morte da antiga rede social do Google já havia sido anunciada. A data, no entanto, está mais próximo do que nunca. Em cerca de 10 dias, a página do Orkut e tudo o que tem nela vai virar pó. Quem viveu a época do seu auge sabe que parte da vida de muitos brasileiros (Brasil e Índie estavam entre os poucos países onde a rede foi muito popular) está presente ali. Para não deixar ao menos a parte que te cabe nesse latifúndio desaparecer, o Link fez uma guia para te ensinar como salvar seu perfil.

Facebook muda algoritmo e se aproxima do Twitter

O Facebook mudou o modo como organiza seu feed de notícias mais uma vez e agora a ideia é priorizar o que é “quente”, seguindo dos critérios: a presença do assunto entre os assuntos mais falados no momento (trending topics) e a quantidade de curtidas que o post recebe nos primeiros instantes em que foi publicado. Com as alterações, o Facebook se aproxima do Twitter ao priorizar a exibição de conteúdos mais recentes. Assim, a empresa espera acabar com o problema apontado por alguns usuários de posts antigos que ficam vários dias em destaque, muitos deles usando palavras-chaves relevantes para a rede social como “parabéns“.

Ator de ‘O Mundo de Beakman’ estará na próxima Campus Party

Ainda falta bastante tempo para o ano acabar, mas a Campus Party Brasil, maior feira de tecnologia e cultura digital do País, já anunciou novidades para sua edição de 2015 em São Paulo. A principal delas é a presença do ator Paul Zaloom, o cientista maluco Beakman da série O Mundo de Beakman, exibida pela TV Cultura na década de 1990, como um dos magistrais (nome que a feira dá aos seus palestrantes principais). As inscrições para toda a feira custam entre R$ 170 e R$ 300.

Uber e Lyft ‘derrubam’ uso de táxis em 64% nos EUA

No Brasil, o aplicativo de transporte em carro particular Uber começou há pouco tempo. Mas em São Francisco, onde estão baseadas não só o Uber, mas também o Lyft e o Sidecar o modelo alternativo aos táxis já vem ganhando escala pelo menos desde 2012. Nesta semana, a Agência de Transportes Municipais de São Francisco publicou um relatório que mostra o efeito negativo dessas startups sobre o negócio tradicional dos táxis. De acordo com o estudo, entre março de 2012 e julho de 2014, o número de corridas de táxi caiu de 1.424 por mês para 504.

Carro do Google tem testes liberados em vias públicas da Califórnia

O Estado da Califórnia emitiu nessa semana 29 permissões para que Google, Mercedes e Audi façam testes com carros autônomos em estradas públicas. O Google tem a permissão de testar 25 SUVs da Lexus, enquanto a Mercedes e a Audi receberam duas permissões cada. Chama a atenção o fato de que todos os testes estão sendo feitos com marcas e carros de luxo. De acordo com oficiais do estado, a Audi foi a primeira empresa a pedir a permissão, seguida pela Mercedes e pelo Google, e que outras empresas estão no processo de pedir as permissões.

Destiny lucra US$ 325 milhões em cinco dias de venda

Um dos jogos mais esperados do ano, Destiny vendeu US$ 325 milhões em seus primeiros cinco dias de venda. O número, apesar de empolgante, não faz cócega em dois lançamentos de 2013: Call of Duty: Ghosts (US$ 1 bilhão para lojistas em um dia de venda) e GTA V (US$ 1 bilhão para usuários finais em três dias de vendas). Importante notar, porém, que Destiny é uma nova franquia, enquanto as outras duas já fazem parte de franquias consolidadas.

O que você precisa saber sobre o iOS 8

Nesta semana, o novo sistema operacional da Apple ficou disponível para iPhones 4s, 5, 5s e 5c, iPad 2 ou superiores e todos os iPads Minis. O sistema traz novidades como notificações mais inteligentes, um iMessage mais esperto e apoio a duas áreas que devem crescer muito ainda na tecnologia: saúde e casa conectada. Preparamos um guia para saber tudo o que de novo nele, confira.

Primeiro iPhone 6 vai direto da caixa para o chão

Como é importante saber também o que de besteira aconteceu na semana para não ficar de fora da zueira, escuta essa: um sujeito na cidade de Perth, na Austrália, passou horas na fila de uma Apple Store só para ser o primeiro de todos a comprar o novo iPhone 6. Uma equipe de TV, como já é tradição, foi entrevistar o rapaz, chamado Jack. Ao tentar abrir a caixa para mostrar sua conquista, desajeitado, deixo o aparelho na mão da Gravidade que imediatamente o puxou para o chão. Sem maiores danos, só uns risquinhos e muita, muita vergonha (veja o vídeo).

