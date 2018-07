Evolução: tamanho de tela de iPhone entre os modelos 5S e 6 Plus. FOTO: AP Evolução: tamanho de tela de iPhone entre os modelos 5S e 6 Plus. FOTO: AP

Semana agitada, né? A Apple lançou dois iPhones, um relógio inteligente, um sistema de pagamentos móveis e até um disco do U2. Um dos games mais aguardados do ano finalmente chegou às lojas. E até mesmo o Secret, aquele app que tinha sido proibido, voltou para as lojas de aplicativos. Não sabe do que estamos falando? Tudo bem, a gente sabe que não tá fácil pra ninguém. Então a gente te ajuda e te atualiza com as principais notícias da semana no mundo da tecnologia.

Apple anuncia novos iPhones e relógio inteligente

A Apple anunciou dois novos iPhones, um sistema de pagamentos móveis e seu relógio inteligente em seu evento realizado nesta terça-feira, 9, no Flint Center, em Cupertino, no Vale do Silício. Chamado Apple Watch (e não iWatch como especulado), o relógio inteligente anunciado pela empresa é um “amplo aparelho de saúde e atividade física”. Tem tela de safira, quatro sensores na parte traseira que coletam informações do usuário e várias opções de modelos, com pulseiras em várias cores.A tela do Apple Watch é de toque, mas também é sensível à pressão – que permite executar funções diferentes. Através dele, pode-se conversar com o sistema de reconhecimento de voz Siri, ditar textos e receber mensagens.

Preço de iPhone 5s cai no Brasil após anúncio de iPhone 6

Chamados iPhone 6 e iPhone 6 Plus, os smartphones têm telas maiores que os aparelhos atuais e trazem novidades no processamento, câmera, bateria e resolução. Mesmo sem previsão para chegar ao Brasil, os aparelhos fizeram os preços dos iPhones na loja online da Apple cairem cerca de R$ 600.

Destiny é lançado com expectativa de revolucionar mundo dos games

Mundos pós-apocalípticos. Tiro em primeira pessoa com armas futuristas. Interação multiplayer. Trilha sonora com colaboração de ninguém menos que Paul McCartney. Esses são apenas alguns dos principais elementos de Destiny, um dos jogos mais aguardados de 2014. Produzido pela Bungie (a criadora de Halo) e publicado pela Activision (dona da franquia Call of Duty), Destiny chegou às lojas de todo o mundo nesta terça-feira, 9, prometendo atrair os olhares de milhões de jogadores e faturar alto.

Uber, Twitch e biógrafo de Jobs são destaque em maior evento global de startups

Alguns dos principais nomes do mercado de tecnologia norte-americana e novas startups do mundo todo se reuniram ontem durante o primeiro dia do TechCrunch Disrupt São Francisco, o maior evento de startups de tecnologia do mundo. Com edições em diversas cidades dos EUA e fora do País, a versão de São Francisco está em sua oitava edição e é a primeira e a mais importante pela proximidade da empresa com o Vale do Silício, principal polo tecnológico do mundo. Entre os destaques da edição de 2014, estão o Uber, o Airbnb, o Twitch e o biógrafo de Steve Jobs, Walter Isaacson

Microsoft pode comprar criadora de ‘Minecraft’ por US$ 2 bi

A Mojang, criadora de Minecraft, pode estar perto de ser adquirida pela Microsoft, em uma transação que deve chegar aos US$ 2 bilhões, segundo informações do jornal Wall Street Journal. Um dos maiores sucessos dos games na atualidade, Minecraft tem mais de 100 milhões de usuários cadastrados e já vendeu mais de 50 milhões de cópias de seu game, em versões para PS3, Xbox 360 e PC.

Desafio do balde de gelo bate 1 bilhão de visualizações no YouTube

Com mais de um bilhão de visualizações na internet, a popular campanha do “Desafio do balde de gelo” bateu recordes como o tema mais visto no YouTube, anunciou nesta segunda-feira o site de vídeos do Google. Criado para arrecadar fundos para a luta contra a esclerose lateral amiotrófica (ELA), o desafio do balde de gelo gerou um grande número de vídeos e superou o viral do “Harlem Shake” com o triplo de visualizações e o dobro de vídeos postados, disse o YouTube.

Justiça do ES volta atrás e libera aplicativo Secret

Depois de proibir o download do aplicativo Secret nas lojas oficiais do Google e da Apple (e do Cryptic, que funciona de forma similar ao Secret no Windows Phone), a Justiça do Espírito Santo voltou atrás e resolveu liberar o app nas lojas do Google e da Microsoft, que recorreram da decisão judicial datada de 19 de agosto. O aplicativo continua proibido e fora do ar na loja da Apple, a App Store, uma vez que a empresa do iPhone não recorreu da decisão.

Venda de smartphones no Brasil no 2º trimestre bate recorde, diz IDC

Cem smartphones foram vendidos por minuto no Brasil no 2º trimestre de 2014 – ao todo, foram 13,3 milhões de unidades no período, de acordo com a consultoria IDC. A alta nas vendas foi de 22% em relação ao mesmo período de 2012. É a primeira vez que o País bate a marca de 13 milhões de smartphones vendidos em um trimestre. No mundo, foram 300 milhões de celulares inteligentes vendidos.

Lista com 5 milhões de senhas do Gmail é vazada

Uma lista com 5 milhões de senhas do Gmail foi vazada em um fórum russo de bitcoin, publicou o site americano Daily Dot. Segundo o texto, as senhas teriam sido obtidas por hackers a partir de serviços integrados à conta do Google (isto é, quando você usa sua conta do Google para se logar em um site ou app que não é do Google), e não necessariamente teria acontecido uma invasão ao Gmail. O Google negou qualquer falha de segurança em seus sistemas.

Saiba como deletar o álbum do U2 do seu Phone

Não bastasse o lançamento dos novos iPhones e do Apple Watch, o evento de terça-feira da Apple ainda trouxe uma surpresa para muita gente: o U2, uma das bandas mais famosas do mundo, disponibilizaria de graça seu novo disco ‘Songs of Innocence’ para todos os usuários do iTunes. Bacana, né? Não necessariamente: praticamente todos os usuários do iTunes, da noite para o dia, acabaram tendo o disco em seus dispositivos Apple (como iPhones e iPods) sem o desejarem – e alguns deles expressaram sua raiva no Twitter.

