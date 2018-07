SÃO PAULO – Vamos ver: você passou a semana ocupado e não conseguiu dar uma atençãozinha para o noticiário de tecnologia? Clássica. Ok, o Link compreende e vai ser bem legal com você agora. Atenção: abaixo estão 10 das notícias mais importantes e bacanas desta semana, selecionadas pela nossa criteriosa equipe. Aproveite.

Vídeo do garoto judeu virou sensação na web brasileira em 2012. FOTO: Reprodução/YouTube Vídeo do garoto judeu virou sensação na web brasileira em 2012. FOTO: Reprodução/YouTube

Google vence processo contra família de Nissim Ourfali

A Justiça paulista decidiu que o vídeo que celebrava o bar-mitzvah do garoto e virou sensação na internet em 2012 deve permanecer no ar, não obedecendo à solicitação da família Ourfali, que tentava um processo contra o Google para remover o vídeo do YouTube. O garoto de São Paulo virou ícone da web brasileira com um vídeo feito especialmente para seu bar-mitzvah. Em sequência, os Ourfali retiraram o vídeo do ar – o que não evitou que ele continuasse disponível na rede, com outros uploads – e processaram o Google, pedindo a remoção do vídeo da internet. Entretanto, o juiz Arthus Fucci Wady, da 1º Vara Cível de São Paulo, negou o pedido da família de Nissim, alegando ser impossível remover um conteúdo da rede sem a indicação direta de sua hospedagem.

Facebook conclui compra de empresa de realidade virtual por US$ 2 bilhões

O Facebook adquiriu a empresa de realidade virtual Oculus por US$ 2 bilhões, uma transação que tinha sido anunciada em março e que foi confirmada na segunda-feira, 21, pelas duas companhias. “Um futuro esperançador nos espera, construiremos a nova plataforma de computação e voltaremos a imaginar a forma como as pessoas se comunicam”, afirmaram as empresas em comunicado conjunto. A Oculus manterá seus escritórios nas áreas de Irvine e Los Angeles, ambas na Califórnia, e conservará certo grau de independência em suas operações em relação ao Facebook.

Lucros, receitas e prejuízos de Apple, Facebook e Amazon

Foi uma semana em que algumas das empresas mais importantes do setor publicaram seus resultados trimestres. Começando pela Apple, ele contou com um crescimento de 6% na receita deste segundo trimestre, com destaque para um aumento de 28% na China. Foram 35,2 milhões de iPhones e 13,3 milhões de iPads vendidos (estes ficaram abaixo da projeção de analistas, de mais de 14 milhões). Já a receita do Facebook cresceu 61% no período, batendo US$ 2,91 bilhões. A publicidade foi responsável por US$ 2,68 bilhões desse total, sendo que a publicidade em dispositivos móveis responderam por 62% desse total. Com os bons números, as ações subiram, a empresa passou a valer US$ 190 bilhões com potencial de chegar a US$ 250 bilhões. A Amazon, que lançou seu criticado Fire Phone também nesta semana, teve um prejuízo maior do que o esperado: foram US$ 126 milhões (ante US$ 7 milhões em 2013). Com a notícia, o valor das ações da companhia sediada em Seattle caiu US$ 25,63, ou 7,1%, chegando a US$ 332,98 após o fechamento do pregão.

Novo logo funde ícone de geolocalização e visual ‘super-herói’ Novo logo funde ícone de geolocalização e visual ‘super-herói’

Foursquare se torna app de recomendação e muda visual

Como anunciado em maio, o Foursquare mudou. Após se dividir em dois aplicativos com o nascimento do Swarm, que assumiu sua função de check-ins, o Foursquare agora assume um novo visual e passa a ser apenas um serviço de busca local personalizada. Dennis Crowley, CEO da startup fundada por ele em 2009, havia dito que o app passaria por uma “metamorfose”, voltado-se exclusivamente, e de forma mais inteligente, para a busca por locais baseado na sua localização. No anúncio que fizeram no blog oficial, dizem tratar-se do “começo do futuro de ‘busca local personalizada’ que temos vindo a falando desde que começamos o Foursquare.”

Aplicativo Duolingo lança testes de proficiência de idiomas pelo celular

A partir de agora usuários do mundo inteiro podem fazer um teste de proficiência do idioma inglês pela internet ou pelo celular. O aplicativo de cursos gratuitos de idiomas Duolingo lançou com apoio do Google, o seu primeiro teste de proficiência do idioma inglês, que chega para fazer frente a empresas que há anos dominam esse mercado, como a Educational Testing Service (ETS), responsável pelo exame Toefl. O Duolingo desenvolveu uma prova que pode ser realizada pela internet ou por meio de um aplicativo para smartphones, disponível para o sistema Android (a versão para iOS está prevista para setembro).

FOTO: Reuters FOTO: Reuters

Putin assina lei que exige guarda de dados no país

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, aprovou lei que estabelece que toda companhia de internet baseada na Rússia deve armazenar os seus dados no país. A medida implica que até a lei começar a valer, em setembro de 2016, os serviços que não se adequarem serão bloqueados localmente. Câmara baixa russa (Duma) já havia aprovado a lei no início deste mês.

Apple pede produção de até 80 milhões iPhones de tela grande

A Apple pediu que fornecedores fabriquem entre 70 milhões e 80 milhões de unidades de seus dois iPhones novos de tela grande até o fim do ano, naquela que é a sua maior produção inicial de iPhones, segundo reportagem do Wall Street Journal citando fontes próximas do assunto. A previsão para os iPhones com telas de 4,7 e 5,5 polegadas é muito superior à encomenda inicial do ano passado, entre 50 milhões e 60 milhões de unidades dos modelos iPhone 5S e 5C, afirmaram as fontes ao jornal.

‘The Nostalgia Machine’ relembra sucessos desde 1960

Quais foram as músicas que marcaram o ano de 1983? Você se lembra que Macarena (Los del Río), MMMBop (Hanson) e Barbie Girl (Aqua) explodiram nas rádios no mesmo ano? Que som bombava em 1961? De forma bem simples, os amigos e estudantes de programação e design Eliot Slevin e Jacob Doran dão todas essas informações de bandeja com o The Nostalgia Machine. A página se baseia nas listas anuais dos 100 singles mais populares da Billboard. Basta escolher o ano (de 1960 a 2013) e uma lista com 100 músicas é gerada. Para relembrar a música e deixar a nostalgia fluir, basta clicar na imagem e o vídeo com a música é executado na página.

Drone era usado para fazer vídeos de snowboard. FOTO: FuturePress Drone era usado para fazer vídeos de snowboard. FOTO: FuturePress

Drone ajuda a localizar homem desaparecido nos EUA

Guillermo DeVenecia, um oftamologista de 82 anos, saiu da sua casa em Fitchburg (Massachusetts) para caminhar. Guillermo era quase surdo e sofria de demência. Após notar sua ausência, a família entrou em contato com a polícia e imediatamente um mutirão com centenas de voluntários começou uma busca. David Lesh é um jovem de Colorado, praticante de snowboard que costumava fazer vídeos aéreos do esporte com um drone. Ao visitar sua namorada em Fitchburg tomou conhecimento do caso de DeVenecia, desaparecido há três dias, e decidiu ajudar usando a mini aeronave. Enquanto centenas de voluntários não encontraram o senhor após três dias de buscas, Lesh levou 20 minutos para encontrá-lo com o drone em um plantação, desidratado.

Um espelho que tira selfies

Como ninguém tinha pensado nisso antes? Uma criação da agência iStrategy Labs, de Washington, EUA, tem potencial para virar sucesso de público. É um espelho que tira retratos das pessoas e se chama, claro, SELFIE. O nome funciona como sigla para Self Enhancing Live Feed Image Engine (“motor de imagem de auto-melhoramento com transmissão ao vivo”). Funciona assim: a pessoa para em frente ao espelho em um ponto marcado no chão e sorri. Atrás do espelho, um computador Mac Mini com software de reconhecimento visual capta a presença humana e o movimento da boca. Controladas por uma placa Arduino (de hardware aberto), luzes de LED piscam para avisar que a foto está prestes a ser tirada por uma webcam. Na hora do clique, elas acendem, simulando um flash. A foto é então enviada para postagem no Twitter.