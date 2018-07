SÃO PAULO – Impressão 3D na Amazon, o fim das mensagens no app do Facebook, o “Snapchat” do Instagram, o lado “business” do Airbnb (na foto acima um apartamento de São Paulo disponível no site) e Uber e a ameaça à segurança da rede Tor foram algumas das notícias mais quentes do mundo da tecnologia na semana que passou. Acompanhe nossa retrospectiva da semana para saber sobre essas e outras histórias.

Amazon inaugura seção de impressão 3D

A Amazon.com estreou uma seção em sua loja norte-americana com serviços de impressão 3D que permitirão a consumidores montar e personalizar brincos, bonecos e outros produtos. A maioria dos mais de 200 itens disponíveis na nova loja de produtos de impressão 3D da companhia, lançada nesta segunda-feira, podem ser customizados.

Facebook quer obrigar uso do seu aplicativo Messenger

O Facebook impedirá seus usuários de mandar mensagens usando o seu principal aplicativo de rede social para dispositivos móveis. Quem quiser conversar com seus contatos de forma privada terá de baixar o app Messenger (iOS, Android e Windows Phone), exclusivo para esse tipo de atividade, usado hoje por mais de 200 milhões de pessoas ativamente todo os meses, segundo a empresa.“Nos próximos dias, continuaremos a notificar ainda mais pessoas, dizendo que se elas quiserem enviar e receber mensagens de seus contatos no Facebook, elas terão que baixar o app Messenger”, disse a rede social em comunicado.

OKCupid admite fazer experiências com usuários

O Facebook não foi o único a mexer em seus algoritmos para fazer experiências com seus usuários. O site e aplicativo de paquera OkCupid admitiu que modificou os perfis dos seus usuários para descobrir quais critérios as pessoas utilizam para escolher parceiros românticos na internet. O OkCupid é conhecido por seu teste de compatibilidade amorosa, por meio do qual indica a um usuário perfis mais compatíveis com o seu dentro da plataforma. Durante os experimentos, recomendou pessoas com pouca compatibilidade em si umas para as outras como se fossem pares ideais para ver o que acontecia.

Instagram lança Bolt, o seu ‘Snapchat’

O Instagram divulgou a chegada de um aplicativo que envia fotos e vídeos que podem ser deletados. O Bolt, como é chamado, deve competir com o Snapchat e se tornar o preferido dos usuários que desejam conversar entre amigos de forma rápida e com seu conteúdo tendo um prazo de validade. O lançamento seguirá a estratégia comum entre aplicativos de chegar primeiramente a poucos países – são eles Cingapura, África do Sul, Nova Zelândia – e aumentar sua presença em lojas virtuais de aparelhos Android (Google Play) e iOS (App Store).

Turismo de negócios é novo foco da Airbnb

A Airbnb lançou uma iniciativa focada em viagens a negócios, com a meta de atrair um público que vai além das multidões que saem de férias e procuram hospedagem barata, foco inicial da companhia. A Airbnb começou a atender este tipo de cliente formando parcerias com outras empresas de tecnologia, como a Evernote (do popular aplicativo de produtividade); a startup Lyft (criadora do app de caronas); e a Salesforce (rede de relacionamento com o cliente em nuvem). O Uber também anunciou um serviço voltado para empresas.

Twitter surpreende com bons resultados

O número mensal de usuários ativos do Twitter aumentou 24% para 271 milhões no segundo trimestre. A rede social também divulgou um salto de 124% na receita trimestral, para US$ 312 milhões, superando as estimativas de Wall Street de US$ 283,1 milhões. O desempenho mostra que a empresa de mensagens online obteve sucesso em sua luta para elevar o ritmo de crescimento de usuários. Na mesma semana, veio a público a compra da empresa de inteligência artificial Madbits pelo Twitter.

Snapchat negocia nova rodada de investimentos com o Alibaba

Depois de esnobar uma oferta de aquisição do Facebook no ano passado por US$ 3 bilhões, o aplicativo de fotos que desaparecem Snapchat estaria negociando uma rodada de investimento com o gigante do comércio eletrônico chinês Alibaba. Com isso, o valor de mercado da empresa norte-americana poderia subir para US$ 10 bilhões. Além do Facebook, o Google também teria tentado adquirir a empresa sem sucesso.

Tor alerta usuários que privacidade da rede foi comprometida

A equipe responsável pelo Tor disse nesta quarta-feira, 30, que o software, que tem como proposta a garantia do anonimato e da privacidade na web, foi comprometido. Segundo a organização Tor Project, alguém teria hackeado a rede e de alguma maneira teria conseguido monitorar a atividade de seus usuários.

Segundo o post no blog oficial, a equipe identificou um grupo de computadores, que voluntariamente se integram ao sistema do Tor (os chamados “relays”), tentando identificar usuários na rede.

Prejuízo da Nintendo é pior que o esperado

A Nintendo divulgou um prejuízo operacional pior do que o esperado no trimestre de abril a junho, à medida que enfrenta uma contração nas vendas e uma demanda baixa por seu console Wii U. A companhia manteve intacta sua projeção de um retorno ao lucro no ano fiscal até março do ano que vem, contando com jogos que são sucessos de vendas, como o Mario Kart 8, para dar ao Wii U um muito necessário impulso nas vendas, que caíram 8,4% para 74,7 bilhões de ienes no trimestre.

Estudante austríaco inicia ação coletiva contra Facebook

Um estudante austríaco de direito chamado Max Schrems convocou os bilhões de usuários do Facebook no mundo todo nesta sexta-feira, 1, para se unir a ele em uma ação coletiva contra supostas violações de privacidade. Schrems pede indenização de 500 euros (R$ 1,5 mil) por usuário por supostas violações de dados, incluindo na ajuda à Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA, da sigla em inglês) ao rodar o programa Prism, que extraiu dados pessoais de usuários do Facebook e outros serviços de Web.

