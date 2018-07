Condenação de informante; smartphone da Amazon, preparativos para o NETmundial e campanha anti-pornografia da China foram destaques da semana. Condenação de informante; smartphone da Amazon, preparativos para o NETmundial e campanha anti-pornografia da China foram destaques da semana. FOTO: Reuters/Reprodução

A semana passou correndo? Não via a hora de chegar o feriado para descansar um pouco da correria cotidiana e por isso pegou pesado no trabalho? Quis se desligar um pouco do noticiário, mas agora quer saber o que aconteceu? É pra isso que a gente está aqui: veja agora quais foram as 10 principais notícias do mundo da tecnologia nessa semana.

NETmundial tem presença confirmada de 95 países

Conferência em São Paulo quer discutir caminhos da internet após escândalo de vigilância de agência de segurança do governo norte-americano; com mais de 800 participantes e 95 países, NETmundial terá presença de Dilma Rousseff e do criador da web, Tim Berners-Lee, tentando definir princípios e elementos norteadores para a rede.

Informante do WikiLeaks é condenado a 35 anos de prisão

O soldado Chelsea Manning (ex-Bradley) foi condenado na segunda-feira, 14, a 35 anos de prisão por ter vazado documentos confidenciais do governo americano à organização WikiLeaks. A decisão foi tomada depois de considerar e negar o pedido de clemência apresentado pela defesa de Manning em março. A defesa alegará se tratar da condenação mais longa jamais imposta por esse tipo de crime na história dos Estados Unidos.

Google admite que analisa emails de usuários para vender anúncios

As suspeitas já existiam há tempos na internet, mas o Google finalmente admitiu que vasculha os emails de seus usuários, procurando por palavras-chave para otimizar o seu serviço de anúncios, o Google AdSense. Na segunda-feira, 14, a empresa atualizou seus Termos de Serviço avisando os usuários da prática.

Amazon pode lançar smartphone em setembro

Rumores do Wall Street Journal e imagens vazadas pelo site BGR mostram detalhes de aparelho que a empresa de Jeff Bezos estaria desenvolvendo; “Kindle Phone”, como o celular tem sido chamado até o momento pela imprensa, deverá ter sistema operacional próprio desenvolvido a partir do Android, tela 3D que dispensa o uso de óculos e câmeras frontais que acompanham os movimentos do usuário. Segundo o WSJ, celular deve ser anunciado em junho e chegaria ao mercado em setembro.

Aos 25 anos, domínio .br tem mais de 3 milhões de sites

Em 18 de abril de 1989, o domínio .br era cedido para um grupo de acadêmicos do País pela IANA, agência responsável pela distribuição de nomes e IPs na rede; no começo de 1996, quando a internet começou a ser explorada no País, eram 800 os sites registrados — hoje, são 3,4 milhões, registrados pelo Comitê Gestor da Internet (CGI.br).

Guerra dos consoles ganha novo capítulo com Sony em vantagem

Microsoft, com o Xbox One, e Sony, com o PlayStation 4, divulgaram novos números de vendas de seus videogames de última geração; One chegou a 5 milhões de unidades enviadas para o varejo, enquanto a Sony comemorou a marca de 7 milhões de PlayStation 4 vendidos para o consumidor final. Mesmo assim, a Microsoft tem motivos para comemorar: as vendas do Xbox One nos cinco primeiros meses após o lançamento são 60% maiores que de seu antecessor, o Xbox 360.

China quer varrer pornografia e rumores contrários da web

Governo do Partido Comunista da China iniciou campanha nessa semana para tentar deixar internet com os valores socialistas; autores de ficção homoerótica foram presos e sites de vídeos “vulgares” foram fechados, além de aumento na censura a jornalistas e ativistas; analistas dizem que iniciativa é ataque à liberdade de expressão da oposição política no país.

Falha de segurança Heartbleed pode congestionar a internet

Descoberto na semana passada, o Heartbleed é uma falha de segurança no certificado Open SSL, presente em cerca de 500 mil sites no mundo todo — incluindo Google, Facebook e Instagram. Através da falha, invasores podem roubar dados pessoais e bancários dos usuários. A maioria dos sites já resolveu o problema, mas a solução a longo prazo pode deixar a internet mais lenta e não-confiável.

Em venda ao público, modelo do Google Glass esgota em menos de 24 horas

Até essa semana, o Google Glass só estava disponível para ser vendido para “exploradores” — um grupo selecionado de desenvolvedores e utilizadores convidados pelo Google. Entretanto, a gigante de buscas abriu as vendas para o público comum nessa semana de seus óculos inteligentes, e o resultado foi considerado um sucesso pela empresa, com modelos esgotados e boa resposta.

Rede 3G e 4G para a Copa pode sofrer com atrasos e ‘buracos’

A menos de dois meses da competição, não há garantia de sinal bom em estádios e cidades-sede; operadoras correm contra o tempo para reforçar infraestrutura, mas instalação não depende apenas delas; estádios como a Arena Corinthians, em São Paulo, e a Arena Curitiba, no Paraná, estão entre os mais problemáticos.