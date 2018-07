Ficou fora do ar nessa semana? Trabalhou demais e não teve tempo nem de olhar para os lados? Quis ter dias mais leves sem ler o noticiário mas não quer pegar o bonde andando? Tudo bem. O Link separou para você as 10 notícias mais importantes dos últimos dias no mundo da tecnologia. Chega mais!

Google anuncia Android para relógios e vestíveis

Com foco inicial em relógios inteligentes, o Android Wear – uma extensão do sistema operacional do Google para smartphones e tablets – foi anunciado pela gigante de buscas na quarta-feira. A intenção da empresa, que diz que mal começou a “se aprofundar nas possibilidades da tecnologia móvel”, é servir de base para novos aparelhos e aplicativos.

Como é a vida depois do Facebook?

Privacidade, cansaço, superexposição… muitos são os motivos para deixar o Facebook, mas é preciso força de vontade para deixar a rede mais social do mundo. Na edição do Link dessa semana, conversamos com usuários que deixaram a plataforma sobre o “além-Facebook”. Além disso: aprenda a esconder as visualizações de mensagem no chat da rede social.

Sistema para bloquear celular pirata começa a ser testado

Criado por uma coalizão das operadoras de telefonia no Brasil, o SIGA (Sistema Integrado de Gestão de Aparelhos) poderá interferir no sinal de qualquer aparelho não-homologado pela Anatel – a intenção é combater a pirataria dos chamados ‘xing-ling’. Donos de aparelho desse tipo serão avisados com notificação em seu celular.

Completando um ano de operações no Brasil (e oito anos de existência) nessa semana, o diretor do Twitter no País Guilherme Ribenboim falou com o Link sobre parcerias com TV e publicidade, Marco Civil da Internet e fez um balanço sobre a primeira temporada do passarinho azul por aqui. Além disso: lembre como foi o seu primeiro tweet.

Apple lança versão mais acessível do iPhone 5C

Depois de ver seu modelo de smartphone mais simples ter um encalhe de três milhões de unidades, a Apple resolveu testar o mercado com uma versão mais modesta do 5C, com apenas 8GB de armazenamento. O aparelho não tem previsão de chegada ao País, mas tem preço salgado; 559 euros.

Emails do Gmail serão 100% criptografados

Impulsionado pelo escândalo de vigilância denunciado por Edward Snowden no ano passado, o Google anunciou na sexta-feira que começará a encriptar as mensagens entre os usuários de seu serviço de email – até mesmo quando eles estiverem conectados em uma rede de WiFi pública.

‘Robô jornalista’ foi o primeiro a noticiar terremoto em Los Angeles

Na segunda-feira, um terremoto de 4,4 graus na escala Richter afetou Los Angeles – e o primeiro veículo a noticiar o caso foi o Los Angeles Times, graças a um algoritmo construído por um de seus jornalistas. O robô conecta a base de dados do Sistema Geológico dos EUA ao publicador de notícias, escrevendo um primeiro relato do caso.

Conselho de Combate à Pirataria troca universidades por indústria

Criado para discutir a propriedade intelectual e o combate à pirataria no País, o Conselho tinha representantes do governo, da indústria e da academia. Representantes da USP e da FGV foram surpreendidos ao serem excluídos das discussões, enquanto vagas são ocupadas por Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Associação Brasileira de Software (ABES).

WeChat se aproxima do WhatsApp em usuários

A guerra dos aplicativos de mensagem ganhou mais um capítulo essa semana: normalmente subestimado, o chinês WeChat divulgou essa semana que, no final de 2013, possuía 355 milhões de usuários em todo o o mundo, colocando-o em segundo lugar, atrás apenas do WhatsApp, usado por 460 milhões de pessoas. Além disso: criador do WhatsApp diz que não vai mudar política de privacidade.

EUA anunciam sua saída do ICANN

Responsável pela gestão dos endereços de internet, o ICANN (Corporação para Atribuição de Nomes e Números na Internet) passou por uma troca de comando nessa semana: os EUA, que comandavam a entidade, resolveram deixá-la, após críticas de interferência e escândalo de espionagem.