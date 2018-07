SÃO PAULO – A semana passou voando e você perdeu as principais notícias de tecnologia da semana. Pois é, isso acontece – e não é só com você, fique tranquilo. A solução para o seu problema está logo abaixo: uma seleção de 10 histórias desta semana das quais você deveria ficar por dentro.

Marco Civil da Internet é aprovado na Câmara

O polêmico Marco Civil da Internet foi finalmente aprovado na Câmara na última terça-feira, após três ano na Casa. O texto sofreu alguns ajustes nos últimos minutos que, entre outros detalhes, retiravam o artigo que indicava a possibilidade de se exigir o uso ou contratação de data centers no País (decisão bem vista por alguns especialistas) a todas as empresas robustas de internet; e alterou um parágrafo do artigo 9 que deixava em aberto para o governo decidir quem faria e como seriam decididos os casos de exceção à neutralidade. O projeto de lei 2.126/2011 agora segue para o Senado. O deputado Molon, relator do Marco Civil, falou com o Link (e tirou dúvidas no Twitter, com participação do Link também)e manifestou sua vontade de ver o projeto transformado em lei antes do NetMundial, evento de governança que acontece nos dias 23 e 24 de abril, em São Paulo.

Facebook compra Oculus VR por US$ 2 bilhões

O Facebook anunciou também na terça a compra da startup Oculus VR, por US$ 2 bilhões (no mês passado eles compraram o WhatsApp por US$ 19 bilhões, estão lembrados?), criadora do óculos de realidade virtual que têm modificado a maneira como os games podem ser feitos no futuro. A negociação envolve US$ 400 milhões em dinheiro e US$ 1,6 bilhão em ações do Facebook.

Satya Nadella, CEO da Microsoft. FOTO: Reuters Satya Nadella, CEO da Microsoft. FOTO: Reuters

Microsoft apresenta Office para iPad e novo CEO

A Microsoft exibiu uma versão adaptada para o iPad, da Apple, do seu Office, que envolve os produtos Word, Excel e PowerPoint. A empresa anunciou que o app para o tablet será oferecido de forma gratuita para todos os usuários do tablet da Apple, embora a ferramenta esteja limitada a modo de leitura e apresentações. Para criar e editar documentos, por exemplo, será necessário ter uma subscrição ativa na Office 365, a plataforma do Office na nuvem.

Galaxy S5 já tem preço para o Brasil

A Samsung mostrou seu Galaxy S5 na Mobile World Congress, em Barcelona, no mês passado. Agora, com o aparelho batendo à porta do Brasil, a fabricante anunciou o preço: R$ 2.599. Por enquanto, só a versão de 16 GB estará disponível. Além do smartphone, os dois relógios anunciados na época, o Galaxy Gear 2 e o menor Galaxy Fit, custando aos brasileiros R$ 1.299 e R$ 899. Os três aparelhos chegam às lojas do País no dia 11 de abril.

Médica espanhola identifica paciente com ‘WhatsAppite’

Passar muito tempo digitando mensagens no WhatsApp (ou em qualquer outro app ou serviço no celular) pode acabar causando lesões musculares. Uma médica espanhola chegou a diagnosticar uma paciente com o que ela chamou de ‘WhatsAppite’ – uma lesão por esforço repetitivo no pulso causada pela frequência excessiva com que se digita com as mãos. Publicado no jornal médico britânico The Lancet, o caso da médica espanhola Inés Fernandez-Guerrero fala sobre uma paciente que não tinha nenhum histórico de trauma nas mãos, mas passou seis horas de seu dia de Natal em 2013 respondendo a mensagens que havia recebido no WhatsApp. “Ela fazia movimentos contínuos com as mãos e os polegares para enviar as mensagens”, diz a doutora.

Brendan Eich, novo CEO da Mozilla. FOTO: Divulgação Brendan Eich, novo CEO da Mozilla. FOTO: Divulgação

Funcionários da Mozilla pedem renúncia de novo CEO

Brendan Eich, cofundador da Mozilla Foundation, assumiu a diretoria-executiva da organização no dia 24. Durante a semana, três (dos seis) membros do Conselho saíram da empresa e dezenas de funcionários pediram a renúncia do CEO pelo Twitter. Eich consta na lista de apoio a uma lei de 2008 contra o casamento gay na California. A Mozilla é dona do Firefox, o segundo navegador mais usado no mundo (com 18% do mercado), atrás do Chrome (43%) e do IE (22%). Os dados são da StatCounter.

Armazenamento de dados cresce no País, mas carece de legislação

Objeto de discussão no Marco Civil, serviços de hospedagem e gerenciamento de informações se expandem no Brasil, mas mercado só não é mais plural por falta de legislação que especifique como dados devem ser tratados no País. Entre 2010 e 2013, os gastos com esses centros no mundo cresceram 24%. No Brasil, que conta com empresas como Locaweb, Tivit, Alog, UOL, IBM, HP, entre outras menores, os gastos em serviços com nuvem, por exemplo, foram de US$ 1,43 bilhões (2011) para US$ 2,64 bilhões, um aumento de 84,6%.

Microsoft oferece US$ 100 para usuários do Windows XP

Com fim do suporte a Windows XP marcado para o dia 8 de abril, a Microsoft anunciou a seus clientes nos EUA uma promoção: vai dar US$ 100 para usuários da plataforma veterana comprarem um novo computador em sua loja oficial com preços acima de US$ 599. Além do desconto, quem aceitar a troca terá suporte grátis e auxílio para transferir seus arquivos das máquinas antigas para as novas. Procurada, a Microsoft Brasil disse que não planeja adotar uma campanha semelhante à da matriz.

Vídeo da Apple que demonstra recurso para andar e escrever. FOTO: Reprodução Vídeo da Apple que demonstra recurso para andar e escrever. FOTO: Reprodução

Apple quer ajudar pessoas a escrever no celular andando

A empresa de Tim Cook conquistou a patente de um aplicativo chamado “Transparent Texting”, que permite aos seus usuários digitar e também ver o mundo à sua frente pela tela do celular. No lugar de um fundo opaco, a tela do celular usa a câmera traseira para filmar o trajeto de seu dono, enquanto as mensagens aparecem em bolhas translúcidas — o texto continua opaco, para não atrapalhar a leitura.

Apple publica anúncio ‘constrangedor’ no New York Times

Anúncios podem ser espetaculares, mas não podem estar no lugar errado. A notícia que está ao lado pode criar um ruído e desmoralizar a mensagem, como aconteceu com o anúncio da Apple na capa da edição digital do New York Times da última terça. A manchete anunciava: “Malaysia diz que avião caiu no oceano”. No alto, o banner animado mostrava mergulhadores usando o iPad Air embaixo d’água.