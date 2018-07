Deezer libera acervo; Demi Getschko no Hall da Fama da Internet; celular Lego do Google e falha de segurança foram destaques da semana. Deezer libera acervo; Demi Getschko no Hall da Fama da Internet; celular Lego do Google e falha de segurança foram destaques da semana. FOTO: Reprodução/Divulgação

SÃO PAULO — Muito trabalho nessa semana? Não conseguiu parar por um minuto para se informar sobre as notícias de tecnologia? Tudo bem: a gente sabe como é — e quer te ajudar a se manter na onda mesmo assim. Separamos para você as 10 principais histórias da semana no mundo Link. Chega mais, caro leitor.

Anatel aprova proposta de leilão da rede 4G

Na quinta-feira, a Agência Nacional de Telecomunicações aceitou a proposta de utilização da faixa dos 700 MHz (hoje usada pela TV analógica) para a conexão móvel 4G; a partir do dia 2 de maio, a agência abre consulta pública durante 30 dias, para depois dividir as faixas entre as operadoras. Governo espera que leilão ajude a completar superávit primário de 2014.

Google revela detalhes sobre ‘celular de montar’

Criado pela Motorola quando ainda pertencia ao Google, o Projeto Ara pretende revolucionar a indústria dos smartphones com a invenção de celulares modulares. Ao melhor estilo Lego, o usuário poderá escolher os componentes que quiser em seu smartphone — uma câmera melhor, mais armazenamento ou até várias baterias. Nessa semana, o Google liberou o primeiro kit de desenvolvimento do Projeto Ara e mostrou como os usuários poderão de fato customizar seus aparelhos.

Falha de segurança atinge sites em todo o mundo e expõe senhas

Um erro no sistema de criptografia Open SSL pode ter afetado grandes sites do mundo inteiro há pelo menos dois anos. Revelado na última terça-feira, o Heartbleed (como a falha de segurança tem sido chamada por aí) abria brechas para invasões em sites como Yahoo!, Google, Facebook, YouTube, Twitter, Blogspot, Amazon, WordPress e Pinterest. Saiba o que fazer e como se proteger.



Microsoft dá adeus ao Windows XP

Na terça-feira, 8, um dos sistemas operacionais mais populares da história chegou ao seu fim: a Microsoft encerrou o suporte para o Windows XP e, praticamente decretou sua morte. 13 anos após seu lançamento, o XP ainda é uma das três plataformas mais usadas no mundo, e para incentivar os usuários a atualizarem seus sistemas, a Microsoft fez um jogo especial, uma carta de despedida e até estendeu o suporte na China.

Dilma anunciará ‘Marco Civil mundial’ em evento na capital paulista

Depois do escândalo de espionagem da agência norte-americana de segurança (NSA), a governança da internet se tornou um tema importantíssimo para os governos de países como Brasil e Alemanha. Convocado por Dilma, acontece daqui a duas semanas em São Paulo o NETMundial, evento que planeja discutir “quem manda na Internet”. Nessa semana, Dilma anunciou que vai propor uma versão mundial do Marco Civil da Internet, lei que busca regular o uso da web no Brasil, estabelecendo direitos para os usuários.



Receita vai apertar cerco às importações via web

Preocupada com o aumento do número de importações ao País (a maioria delas, sem a tributação devida), a Receita Federal decidiu que vai mudar a maneira como taxa mercadorias que chegam ao Brasil: a partir de janeiro de 2015, a taxação deixará de ser por amostragem para itens que forem comprados no exterior através da internet — hoje, cerca de 1,7 milhão de pacotes chegam ao País todos os meses.

Deezer libera streaming de graça na web e no celular

Seguindo os passos de concorrentes como o Spotify, o serviço de streaming de música francês Deezer decidiu liberar geral na última quinta-feira: a partir de agora, qualquer pessoa poderá usar o serviço de graça sem limitação de horas na web. Além disso, quem quiser poderá usar o Deezer em dispositivos móveis, ouvindo playlists aleatórias cunhadas de acordo com o gosto do usuário (antes, era preciso pagar para usar o sistema fora do PC). O programa vale para o mundo todo, mas, aqui no Brasil, chega na hora exata em que o Spotify se prepara para estrear no País.

Facebook vai filtrar postagens repetidas e com cara de spam

A era do “se gostou, curte; se não gostou, comenta” vai acabar: o Facebook divulgou nessa semana um comunicado dizendo que vai (mais uma vez) mudar seu algoritmo e desestimular o aparecimento de correntes como essa aí de baixo. (Óun). Postagens com conteúdo repetido e links-isca, que forçam o clique para que o leitor entenda do que a postagem fala, também terão sua força diminuída. Tudo faz parte de uma campanha que há tempos a rede de Zuckerberg tenta fazer para se tornar um canal de informações úteis e discussões para seus usuários.

Bitcoin busca espaço como meio de pagamento no varejo do País

Com taxas de serviço inferiores às administradas por cartões de crédito e bancos, as bolsas de Bitcoin buscam incentivar o uso da moeda digital como meio de pagamento para o consumidor brasileiro nas lojas do País. Ainda de forma preliminar, redes como o Magazine Luiza já estudam maneiras de venda com o uso do bitcoin, que ainda pode ser regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Demi Getschko é homenageado em Hall da Fama da Internet

Conselheiro do Comitê Gestor da Internet do Brasil (CGI.br), o professor Demi Getschko (da PUC-SP) tornou-se nessa semana o primeiro brasileiro a ser indicado para o Hall da Fama da Internet, prêmio que visa homenagear as pessoas que contribuíram para a evolução da rede em sua história. Getschko é um dos líderes da organização do NETMundial, evento que discutirá a governança da internet em São Paulo daqui a duas semanas.