SÃO PAULO – Esteve viajando, se desligou do mundo, andou distraído ou apenas não estava no clima de saber de mais nada de tecnologia, mas se arrependeu e quer recuperar o tempo perdido? Entendo. Então confira as notícias mais importantes e populares do mundo digital desta semana:

Falha de segurança permite acesso às conversas no WhatsApp

Um holandês consultor em segurança digital identificou uma falha no WhatsApp para Android que permitiria que qualquer outro aplicativo pudesse ter acesso às conversas dos usuários. A empresa rebateu a afirmação do técnico, a qual considerou “exagerada” e imprecisa. “Em circunstâncias normais, os dados armazenados não ficam expostos. No entanto, se o dono de um aparelho baixar um malware ou vírus, seu telefone ficará em risco”, diz a nota.

Anatel amplia direitos de usuários de telefonia, internet e TV paga

A reguladora definiu novas regras para telefonias fixa e móvel, internet e TVs por assinatura que devem entrar em até quatro meses. O chamado Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC) foi publicado na última segunda e amplia direitos e garantias dos usuários nesses serviços.

2048: o jogo de matemática simples que vai sugar sua vida

O italiano Gabriele Cirulli criou um jogo de matemática, visualmente simples, mas extremamente viciante. Chamado 2048, o jogo é composta por uma grade de 4 linhas e 4 colunas, onde blocos com valores entre 2 e 4 aparecem aleatoriamente. O objetivo é somar os blocos e chegar no total de 2048. Não pareceu tão viciante para você quanto Candy Crush ou Flappy Bird? Experimente jogar…

Carapicuíba e Vitória são as capitais da ‘selfie’ no Brasil

A revista TIME filtrou no Instagram posts por local e que contivessem a hashtag #selfie para medir quais eram as cidades do mundo povoadas por gente que mais ama tirar autorretrato. Apesar de o ranking final ser liderado por duas cidades das Filipinas, o Brasil não passou vergonha. Carapicuíba é a primeira a aparecer entre no “Top 100″, seguida de Vitória. Santos, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São José do Rio Preto estão por lá também.

Popcorn Time faz streaming pirata de filmes via torrent

O site “Popcorn Time”, disponível para Windows, Linux e Mac, seguiu o caminho aberto pelo Netflix e se lançou como um serviço de streaming de filmes a partir de arquivos .torrent. O problema é que os arquivos compartilhados ali (bem como na maioria de serviços de torrent, como o Pirate Bay) é que se tratam de produtos culturais protegidos por direitos autorais. É mais uma pedra no sapato de Hollywood.

Microsoft também queria comprar o Whatsapp

Em entrevista à revista Rolling Stone, o fundador da Microsoft comentou a “agressividade” de Mark Zuckerberg ao torrar US$ 19 bilhões na compra do app de mensagens pelo celular e comentou que a Microsoft também estava na fila para engolir o WhatsApp, bem como o Google. Mas Bill Gates fez uma ressalva: “Não sei se por US$ 19 bilhões”.

Mark Zuckerberg ligou para Obama para dizer que está chateado

Nesta semana, o criador do Facebook recebeu a notícia de que a NSA tinha entre suas práticas de monitoramento em massa o costume de se fazer pelo Facebook para instalar malwares nas máquinas de seus usuários, e assim monitorar suas ações, e até escutar o microfone de suas máquinas ou ter acesso à sua webcam. Zuckerberg então ligou para Obama para manifestar sua insatisfação e fez um post convocando todos a, juntos, “construirmos a internet que queremos”.

Marco Civil será o primeiro da pauta da Câmara na terça

Em uma semana – no mínimo – turbulenta no Congresso Nacional, o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves (PMDB-RN) retirou o Marco Civil da Internet da pauta a pedido do governo, que não conquistou o apoio que esperava da base aliada formada pelo PMDB – que se virou contra o governo por não chegarem a um acordo sobre a distribuição dos ministérios, entre outras questões. O presidente da Casa, no entanto, garantiu que o projeto de lei (que desde outubro trava a pauta da Câmara) seria o primeiro da lista da próxima sessão.

Edward Snowden fala ao público da SXSW

Em uma aparição inédito ao grande público, Edward Snowden “surgiu” virtualmente no festival SXSW, em Austin, nos Estados Unidos. Snowden participou de um debate com diretores da União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU) e opinou sobre a NSA, as consequências dos vazamentos dos quais ele é o responsável e se explicou. “Eu fiz um juramento para apoiar e defender a Constituição americana, e eu a vi sendo violada em uma escala massiva.” O resultado, concluiu, é um mundo mais seguro. “Apesar do que está acontecendo comigo, isso é algo que todos tinham o direito de saber.”

Cinema em 8 bits

Um canal no Youtube chamado 8 Bit Cinema se propôs a imaginar como seriam os jogos de algumas das produções vistas somente na telona, como O Iluminado, Laranja Mecânica, Blade Runner, A Origem e Thor. O resultado? Pura arte.