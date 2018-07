O fim do Orkut é a principal notícia da semana no mundo da tecnologia. FOTO: Reprodução O fim do Orkut é a principal notícia da semana no mundo da tecnologia. FOTO: Reprodução

A gente sabe: a Copa do Mundo está incrível, e mesmo sem Neymar, a torcida pelo time do Brasil segue empolgando o País. Entretanto, nem todo o mundo dá uma paradinha para ver a Copa, e o mundo da tecnologia teve novidades interessantes essa semana. Se você não largou a TV, em um verdadeiro teste para cardíaco, não tem problema: a gente te ajuda a ficar em dia com as novidades – incluindo o teste de emoções do Facebook e o fim do Orkut. É…

Google anuncia fim do Orkut

A primeira rede social de sucesso do Brasil está próxima do fim. O Google anunciou em seu blog nesta segunda-feira, 30, que “é hora de dizer adeus ao Orkut” e marcou a data de encerramento para 30 de setembro. Quem quiser guardar seus depoimentos, scraps e comunidades, entretanto, poderá usar uma ferramenta própria para isso, o Google Takeout. Mesmo sem ser muito usado recentemente pelos brasileiros, o fim do serviço provocou o surgimento de um abaixo-assinado, pedindo para que ele não seja extinto.

Facebook fez teste de emoções com 700 mil usuários sem avisá-los

O Facebook realizou uma pesquisa com as emoções de 700 mil usuários durante uma semana em janeiro de 2012, testando se as publicações exibidas em seu feed de notícias teriam a capacidade de fazê-los se sentirem mais felizes ou mais tristes, replicando no ambiente virtual o tipo de reação que teriam se a interação fosse de pessoa para pessoa. Publicados em um jornal científico, os resultados da pesquisa geraram polêmica, fizeram Sheryl Sandberg, a toda-poderosa diretora de operações do Facebook, pedir desculpas, e levantaram mais dúvidas a respeito da manipulação do feed de notícias.

Diretora de operações do Facebook, Sheryl Sandberg avaliou teste como ‘fraco em comunicação’. FOTO: Reuters Diretora de operações do Facebook, Sheryl Sandberg avaliou teste como ‘fraco em comunicação’. FOTO: Reuters

Ex-vice-presidente do Tinder processa aplicativo por assédio sexual

Whitney Wolfe, ex-vice-presidente de marketing do Tinder, está processando Justin Mateen, cofundador do aplicativo, que teria a menosprezado verbalmente por ser uma garota. As denúncias fizeram Mateen ser afastado da empresa e geraram a discussão: seria o mundo da tecnologia um grande “clube do Bolinha”?

Cibercriminosos podem ter desviado bilhões de sistema brasileiro de pagamentos

Criminosos podem ter desviado bilhões de dólares de um popular sistema brasileiro de pagamentos online, usando um programa malicioso que direciona recursos a contas controladas por fraudadores, de acordo com relatório de pesquisa divulgado nesta quarta-feira, 2. Segundo estimativas, o roubo pode ter alcançado R$ 8,6 bilhões

Avô do iPod, Walkman completa 35 anos

Antes do mp3, do iPod e do streaming, um pequeno aparelho da Sony conseguiu levar a música para qualquer lugar do planeta, movida apenas pela energia de duas pilhas. O Walkman, que nasceu em 1979, fez 35 anos nessa semana. Hoje, Walkman é sinônimo de players de mp3 e dá nome ao aplicativo responsável por reprodução de áudio dentro dos smartphones da Sony.

O Walkman TPS-L2 foi o primeiro modelo a ser lançado e vendeu 1,5 milhão de unidades em seus primeiros dois anos. FOTO: Reprodução O Walkman TPS-L2 foi o primeiro modelo a ser lançado e vendeu 1,5 milhão de unidades em seus primeiros dois anos. FOTO: Reprodução

Internet supera livrarias em vendas de livros nos EUA

As livrarias de paredes, prateleiras e tijolos estão em declínio. Pelo menos é o que parece acontecer nos EUA, onde o faturamento das editoras foi maior, pela primeira vez, em lojas online e vendas de e-books do que em varejistas físicas. Em 2013, as vendas “virtuais” corresponderam a US$ 7,54 bilhões, enquanto a receita vinda do modo tradicional de se vender livros foi de US$ 7,12 bilhões, de acordo com estatísticas da BookStats, que contou com informações cedidas por mais de 1,6 mil editoras.

Lindsay Lohan processa GTA V

Cheio de referências e paródias cáusticas sobre o mundo da cultura pop, o jogo GTA V vai parar nos tribunais de Justiça, graças à atriz Lindsay Lohan. Lohan teria entrado com um processo contra a Rockstar Games por acreditar que uma coadjuvante do jogo, Lacey Jonas, é baseada em sua personalidade. No game, Jonas é descrita como uma atriz tola e cheia de manias, tentando escapar de um grupo de paparazzi.

Saiba quanto ganham os estagiários das empresas de tecnologia nos EUA

Trabalhar em uma grande empresa de tecnologia é o sonho de muitos jovens – e um bom jeito de se conseguir uma efetivação é tentando um estágio antes disso. Nos EUA, entretanto, os estágios costumam acontecer apenas em programas de verão, pelo ritmo das faculdades norte-americanas. E com bons salários: um estagiário do Twitter ganha cerca de US$ 6,7 mil por mês, enquanto um novato no Google recebe US$ 5,9 mil por mês. Veja quanto ganham os estagiários das empresas de tecnologia na matéria.

Taxistas protestam (mas não ganham causa) no centro de Londres contra o Uber. FOTO: Reuters Taxistas protestam (mas não ganham causa) no centro de Londres contra o Uber. FOTO: Reuters

Após protestos, Uber é considerado legal em Londres

O aplicativo de carro compartilhado Uber foi considerado legal pela secretaria de transportes de Londres, mesmo após protestos dos tradicionais taxis pretos ingleses. O aplicativo, que chegou recentemente ao Brasil, vale US$ 18 bilhões, já tendo superado empresas tradicionais de aluguel de carros, como a Hertz e a Avis.

Start-Up Brasil seleciona mais 13 empresas

O programa Start-Up Brasil, criado pelo governo federal para incentivar novas empresas inovadoras, divulgou na noite de quinta-feira uma novidade: 13 novas startups foram escolhidas para integrar a segunda turma do programa, cujo resultado foi divulgado em dezembro. O motivo para a nova seleção foi que algumas empresas escolhidas anteriormente não fecharam contrato com as aceleradoras designadas pelo projeto.