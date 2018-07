As selfies mais simpáticas já feitas são de uma macaca – e viraram uma das melhores histórias da semana. FOTO: David J Slater/Caters (ou Wikimedia Commons/Domínio Público?) As selfies mais simpáticas já feitas são de uma macaca – e viraram uma das melhores histórias da semana. FOTO: David J Slater/Caters (ou Wikimedia Commons/Domínio Público?)

Wikimedia se nega a tirar do ar selfie feita por macaca

Especializado em fotografar a vida selvagem, o britânico David J. Slater teve uma ideia engenhosa ao tentar fotografar macacos na Indonésia: após posicionar a câmera no tripé, ele deixou que os macacos tirassem fotos – o que fez com que uma macaca fizesse uma ‘selfie’, distribuída pelo mundo pela agência Caters. Duas das fotos foram parar no banco de imagens da Wikimedia Commons, repositório de fotos de domínio público. Slater pediu a retirada das fotografias do banco, mas a Wikimedia se negou, dizendo que as imagens eram de posse da macaca, criando um imbróglio jurídico.

Se fosse operadora, ‘Gatonet’ seria a 3ª do Brasil

De cada cinco brasileiros que assiste a TV paga, um o faz de maneira clandestina. O chamado “Gatonet” é utilizado por 18,1% dos lares, totalizando 4,2 milhões de um universo de 23,2 milhões de domicílios com acesso aos canais por assinatura. Se fosse uma operadora, seria a terceira maior do Brasil, perdendo apenas para a NET e a Sky. As informações são de um estudo divulgado nesta quarta-feira, 6, pela ABTA (Associação Brasileira de Televisão por Assinatura) e pelo Seta (Sindicato das Empresas Operadoras de TV por Assinatura e de Serviço de Acesso Condicionado).

Cresce número de crianças e adolescentes nas redes sociais no País

As crianças e os adolescentes brasileiros estão cada vez mais presentes nas redes sociais. De acordo com a pesquisa TIC Kids Online 2013, divulgada nesta quarta-feira pelo CETIC.br (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação) do NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR), 79% dos menores que têm acesso à internet possuem algum perfil na rede social que mais utilizam – em 2012, eram apenas 70%.

Governo pagará até R$ 100 mil por apps e games ‘sérios’

O Ministério das Comunicações abre nesta terça-feira, 5, um edital visando estimular a criação de aplicativos de utilidade pública e jogos “sérios”. Ao todo serão 50 aplicativos (25 aplicativos e 25 aplicativos games) nos quais serão gastos R$ 4,5 milhões (R$ 80 mil a cada aplicativo e R$ 100 mil a cada jogo). As inscrições estão abertas até o dia 19 de setembro; já os vencedores serão revelados no próximo dia 14 de novembro, segundo previsão do governo.

Hackers podem ter feito roubo recorde de dados

Uma rede criminosa russa roubou a maior coleção já registrada de dados pessoais da internet, incluindo 1,2 bilhão de combinações de nome de usuário e senha e mais de 500 milhões de endereços de e-mail, de acordo com analistas de segurança. Os registros, descobertos pela empresa de segurança Hold, empresa de Milwaukee, EUA, incluem material confidencial coletado em 420 mil sites, que vão de nomes consagrados a pequenos sites da internet.

Samsung e Apple anunciam fim de guerra de patentes fora dos EUA

A Samsung Electronics e a Apple anunciaram que concordaram em desistir de todas os litígios de patentes fora dos Estados Unidos, diminuindo uma prolongada batalha jurídica entre as rivais de smartphones. Segundo analistas, o ‘cessar-fogo’ deve permitir que a Samsung Electronics, a maior fabricante de smartphones do mundo, mude o foco para rivais chinesas como a Xiaomi em vez de disputar uma cara e prolongada guerra jurídica global com a Apple

Brasileiros vão entrar com processo para tirar app Secret do ar

Menos de três meses após sua estreia oficial no Brasil, o aplicativo Secret, que permite a publicação de fotos e textos de forma anônima, ganhou popularidade nas últimas semanas. O app é hoje o mais baixado da Apple App Store e está nos Trending Topics brasileiro do Twitter. Mas com a fama vieram também as polêmicas. Denúncias de bullying, racismo e ofensas virtuais dentro do app não param de aparecer na rede. Em decorrência disso, um grupo de dez pessoas decidiu processar o Secret para retirá-lo do ar no Brasil.

Nos EUA, empreendedor cria app para vender maconha medicinal

Vender maconha medicinal por meio de um app para smartphone, garantindo a entrega da erva em casa em menos de 10 minutos, é a proposta da Eaze, a mais nova startup a abrir as portas em São Francisco, na Califórnia. Primeiro, o cliente baixa o aplicativo e escolhe a quantidade e o tipo da maconha que deseja comprar. No cadastro, informa os dados que comprovam que ele tem uma licença para uso medicinal – nos EUA, a venda medicinal de maconha é legalizada em 21 estados. Assim que a conta é verificada e a validade do cartão (necessário para a compra de maconha medicinal) confirmada, o aplicativo avisa o comprador sobre o tempo de entrega do produto, realizada em até 10 minutos.

Transparência Brasil abre sua base de dados para desenvolvimento de apps

A Transparência Brasil, organização independente dedicada a monitorar a integridade das instituições públicas, convida desenvolvedores a participar do seu primeiro hackathon no dia 23 de agosto. A organização vai abrir a sua API para permitir o desenvolvimento de aplicativos com foco nas eleições que usem a base de dados da ONG e permitam o monitoramento do Congresso. O objetivo do hackathon é estimular desenvolvedores a utilizar a tecnologia para aumentar o alcance e o impacto das informações coletadas pela Transparência Brasil e que estão sendo disponibilizadas pela primeira vez por meio de uma API.

Mais de 25 mil pessoas se unem em ação coletiva contra o Facebook

Milhares de usuários mostraram interesse em se unir a uma reivindicação coletiva contra o Facebook por violar as leis de privacidade na rede, segundo informações do ativista austríaco Max Schrems, criador da iniciativa e do projeto Europe v. Facebook.Em consequência, declarou Schrems em seu site, a reivindicação coletiva apresentada perante um Tribunal de Viena, na Áustria, limitará a inclusão de denúncias até um máximo de 25 mil perfis de pessoas que, como ele, acusam o Facebook de violar as leis de privacidade na rede. Recentemente, Schrems convocou os bilhões de usuários do Facebook para se unir a ele em sua ação.

