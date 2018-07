SÃO PAULO – Ufa! Nem parece, mas a semana finalmente acabou! Você trabalhou demais e não teve tempo de prestar atenção nas notícias? Estudou demais para uma prova e teve de se esquecer da internet? A gente te entende. Pensando em você, o Link aproveita o sabadão pra te deixar informado sobre o que rolou no mundo da tecnologia nesses últimos sete dias. Chega mais.

Espanhol conquista ‘direito ao esquecimento’ na internet

O Tribunal de Justiça da União Europeia acatou na terça-feira o pedido de um espanhol, Mario Costeja, para que o Google removesse um link que o prejudicava de suas buscas. A decisão causou polêmica na rede e gerou debates na rede sobre o direito ao esquecimento na internet, a capacidade do Google de tratar informações e fez com que outros pedidos fossem feitos à gigante de buscas. No Brasil, vale lembrar, um pedido desse porte só poderia ser validado com avaliação de um juiz, depois da regulamentação do Marco Civil da Internet

Leia mais: A internet precisa nos permitir esquecer, diz professor de Oxford

Lei aprovada nos EUA quer acabar com roubo de smartphones

O governador de Minnesota, nos EUA, assinou na quinta-feira, 15, uma lei que pode mudar a indústria dos smartphones: a partir de julho de 2015, todos os smartphones vendidos no Estado deverão conter um ‘botão da morte’, que poderá desativar remotamente o celular de maneira definitiva, além de apagar todos os seus dados. A intenção é a de tornar o furto de celulares um crime menos lucrativo (um em cada três roubos nos EUA envolve celulares), mas as operadoras e as fabricantes protestam.

Motorola lança ‘irmão’ mais acessível do Moto G

A Motorola apresentou nessa semana um novo modelo de smartphone acessível. Irmão mais novo do Moto G, o Moto E custará a partir de R$ 529 no Brasil e vem para se juntar à família Motorola, que tem dados bons frutos no País. Recentemente, o Moto G se tornou o celular mais vendido da história da empresa, e foi o smartphone mais vendido no Brasil em março. O Moto E chega com dois chips, duas versões diferentes, e, na mais cara delas, terá TV digital.

Leia mais: “Vínhamos sendo surrados, mas essa tendência se reverteu”, diz CEO da Motorola

EUA aprovam novas regras contra a neutralidade de rede

A Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC, na sigla em inglês, órgão regulador da área de telecomunicações e radiodifusão) aprovou na quinta-feira, 15, para novas regras sobre a neutralidade da internet no país. A proposta prevê que os provedores de banda larga garantam uma qualidade mínima dos serviços, mas permite que as empresas paguem os provedores para ter um serviço melhor, ou seja, conexões mais rápidas, ferindo o princípio de neutralidade de rede, estabelecido aqui no Brasil com o Marco Civil da Internet.

Spotify anuncia sua chegada ao Brasil

Uma das mais recentes novelas do mundo da tecnologia parece próxima de chegar ao fim: o Spotify parece realmente cada vez mais perto de ter sua estreia oficial no Brasil. A empresa enviou na segunda-feira uma série de convites para a imprensa para um evento no dia 28 de maio, em São Paulo. Atualmente, o Spotify já está em fase de testes no País: a empresa tem distribuído convites para quem se inscreveu no site e feito promoções para quem quiser avaliar o serviço antes de seu lançamento, sendo possível escolher entre dois planos — um gratuito e outro pago.

Relatório sobre proteção de dados dá nota máxima a Apple, Google e Facebook

Um relatório da Electronic Frontier Foundation (EFF) publicado na sexta-feira avaliou as empresas de tecnologia a respeito da proteção dos dados dos usuários quanto a pedidos de dados feitos pelos governos. A pesquisa deu nota máxima a grupos como Apple, Google, Facebook, Microsoft e Twitter, e teve o Snapchat como destaque negativo. A pesquisa notou ainda avanços em relação a 2013, atribuídos às revelações de Edward Snowden.

“Agora sem o Kinect”. FOTO: Reprodução “Agora sem o Kinect”. FOTO: Reprodução

Xbox One sem Kinect vai custar R$ 2 mil no Brasil

A Microsoft anunciou na terça-feira que vai começar a vender uma versão mais barata do Xbox One, seu videogame de última geração. Por R$ 2 mil no País (e US$ 399 nos EUA), o novo Xbox One chegará sem o Kinect, sensor de movimentos que é saudado como grande inovação, mas ainda é pouco utilizado em grandes jogos. A decisão vai de encontro à necessidade da empresa de brigar com o PlayStation 4, da rival Sony: lançados há cerca de seis meses, o PS4 já vendeu 7 milhões de unidades; o Xbox One, 5 milhões. No Brasil, o PS4 é vendido a R$ 4 mil.

Sony compra direitos de livro para fazer filme sobre Snowden

Será que em breve teremos um filme sobre a saga de Edward Snowden? É o que parece: nesta quarta-feira, 14, a Sony Pictures Entertainment confirmou a compra dos direitos de Sem Lugar Para Se Esconder (Editora Sextante), livro do jornalista inglês Glenn Greenwald sobre o caso. Greenwald, que divulgou as informações de Snowden no The Guardian, participará da produção, que terá supervisão de Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, responsáveis pelos últimos filmes do agente secreto James Bond.

Leia mais: Jornalista que revelou caso Snowden vem à FLIP

Virgin Mobile confirma chegada ao Brasil em 2015

Motivo de especulação há pelo menos três anos, a chegada da operadora Virgin Mobile ao Brasil agora tem data marcada. A empresa anunciou sua estreia no País em 2015, após ter captado o dinheiro necessário para sua expansão. A autorização para operação no Brasil está prestes a ser aprovada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), segundo a própria agência. Por aqui, a empresa deve usar a rede da Vivo, e buscar o público jovem como seu principal nicho de consumo

Americano lança pesquisa para tentar definir o que é “vício em videogames”

O hábito de passar muito tempo jogando muitas vezes é chamado de “vício em videogames”. É uma expressão bastante pejorativa. Embora, de fato, às vezes haja um exagero na relação com os jogos eletrônicos, o que pode acarretar consequências sociais e de saúde para o indivíduo, o vício não pode ser confundido com um hobby ou uma atividade da qual ele é entusiasta. Definir o limite entre vício e hábito é a ideia de Andrew Zaitsoff, doutorando em psicologia na Universidade de Indiana, que lançou uma pesquisa online sobre isso.