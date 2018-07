SÃO PAULO – Continuando a nossa já clássica saga de informar os leitores mais perdidos ocupados, que não conseguiram acompanhar as principais notícias de tecnologia e cultura digital da semana, aqui vai um belo resumo com as 10 notícias essenciais da semana.

Samsung prepara relógio-telefone

A empresa sul-coreana deve lançar mais um modelo de relógio – estão todos lembrados que na Mobile World Congress deste ano ela mostrou ao mundo seus Galaxy Gear, certo? – mas dessa vez ele teria mais autonomia e funcionaria como um telefone celular. A ideia dá um passo à frente dos modelos atuais, úteis somente em parceria com smartphones para acessar informações complementares (notificações) e realizar pequenas tarefas como medir distâncias ou batimento cardíaco. Segundo o WSJ, a fabricante estaria em conversas com operadoras e deve revelar a novidade entre junho e julho. Como será que essa onda de relógios inteligentes continua, heim?

Celular pode carregar Bilhete Único

Aplicativo oficial de empresa responsável por sistemas de recarga de bilhetes de transporte público em São Paulo se utiliza de celulares com NFC para mostrar saldo e permitir recarga de Vale Transporte. Muito melhor do que isso: a Ponto Certo prevê que em um ano e meio pelo sistema o usuário poderá carregar o cartão por meio de pagamento móvel. Será o fim das filas no metrô e nos postos de atendimento?

Chega de acumular dados, NSA

Projeto de lei aprovado na Câmara americana proíbe a Agência de Segurança Nacional (NSA) de coletar e armazenas metadados telefônicos de cidadãos norte-americanos. A legislação, chamada de USA Freedom Act, é a primeira a ser votada para tentar conter os poderes da Agência. A medida segue o que foi prometido pelo presidente Barack Obama em janeiro ao comentar as reformas que viriam para reduzir os poderes da NSA. Enquanto isso, Edward Snowden estava tirando selfies com seus amigos Gleen Greenwald, Laura Poitras e David Miranda.

Edward Snowden ao lado de David Miranda, Glenn Greenwald e Laura Poitras. FOTO: Reprodução Edward Snowden ao lado de David Miranda, Glenn Greenwald e Laura Poitras. FOTO: Reprodução

Secret, a rede social anônima chegou no Brasil

Lá, não há nomes. Ninguém precisa se identificar. Tudo o que os usuários sabem um do outro é o país de origem e se trata-se de um amigo ou apenas de um amigo de um amigo. Baseado na sua lista de contatos, o aplicativo permite que pessoas digam seus segredos ou ao menos coisas que teriam vergonha ou medo de dizer publicamente. Pelo Secret passam pedidos de ajuda, desabafos, reclamações, vazamento de informações e, claro, uma zoeirinha aqui e ali (estamos na internet, né, amigos). Conversamos com o cofundador do aplicativo, David Byttow, um ex-funcionário do Google que trabalhou no desenvolvimento do Google+.

Agora o Google é que é

Após três anos liderando o ranking das 100 marcas mais valiosas do mundo, a Apple foi ultrapassada pela sua concorrente Google. A eleição é efeita pela consultoria Millward Brown Optimor. Dessa vez, o Google foi avaliado em US$ 159 bilhões, um aumento de 40% no ano – a maior valorização entre as empresas de tecnologia. A Apple registrou queda de 20% no valor da marca, avaliada em US$ 148 bilhões. “O Google foi extremamente inovador no ano passado com o Google Glass, investimentos em inteligência artificial e uma infinidade de parcerias que veem seu sistema operacional Android sendo incorporado a outro bens como carros”, diz o diretor da Millward Brown Optimor, Nick Cooper. O Google anda mesmo com bala na agulha, vocês certamente viram que ele é um potencial comprador do Twitch, aquele site de livestreaming de partidas de games da qual já falamos algumas vezes? O valor seria de mais de US$ 1 bilhão – valor miúdo, 159 vezes menor do que sua marca afinal.

Usuários do eBay, mudem suas senhas

O site de comércio eletrônico deu um alerta a seus usuários nesta semana: mudem suas senhas, nós fomos atacados. A ofensiva não afeta o serviço de pagamentos eletrônicos PayPal, disseram. Mas os invasores teriam comprometido “um banco de dados que contém senhas cifradas e outras informações financeiras”. O fato teria ocorrido entre fevereiro e março. As tais informações incluem nomes, senhas cifradas, endereços eletrônicos, domicílios, números de telefone e datas de nascimento dos clientes de eBay. “Mas esses dados não contêm informação pessoal confidencial”.

Novo tablet faz parte do Projeto Tango, que o Google tem desenvolvido com smartphones Novo tablet faz parte do Projeto Tango, que o Google tem desenvolvido com smartphones FOTO: Reprodução

Novo tablet do Google vai escanear objetos em 3D

Nada oficial, mas o fato é que Google estaria desenvolvendo um tabletde 7″ com câmera 3D. O WSJ publicou que a empresa planeja fazer ceca de 4 mil protótipos do aparelho que deverá ter duas câmeras traseiras, sensores infravermelhos de profundidade e software que pode capturar imagens precisas de objetos em 3D – algo próximo do Kinect. Tal facilidade pode facilitar e muito a vida de quem tem impressora 3D em casa. É fazer uma imagem do objeto em 3D e clonar.

O selfie está morto?

O Webby Awards, clássica premiação americana de elementos da cultura digital, está cansado de tanto autorretrato no mundo. Na cerimônia de sua 18ª edição, que rolou na última segunda, foi proclamada “a morte do selfie”. Segundo a organização, o formato passou por um “ápice fascinante” para depois sofrer “uma derrocada trágica”. Um vídeo-tributo “in memoriam” ao selfie foi exibido, com imagens de autorretratos controversos, como o #FuneralSelfie, em que uma moça se fotografa ao lado de um caixão, e o #DisasterSelfie, feito por um náufrago em alto mar, e o #PresidentialSelfie, quando o presidente Barack Obama, dos EUA, se juntou a seus colegas do Reino Unido, David Cameron, e Dinamarca, Helle Thorning-Schmidt. Segundo o vídeo, o selfie teve um ciclo de vida de dois anos, de 2012 a 2014.

Sony começa testes de serviço de streaming de games

Os games vendidos em formato físico podem estar com os dias contados. A Sony anunciou que começará a testar o seu serviço de streaming de games, o PlayStation Now, disponível para testes para quem tiver um PS3 ou PS4. Anunciada em janeiro, a plataforma promete revolucionar a maneira como games são vendidos e jogados hoje em dia, de maneira semelhante ao que o Netflix fez com filmes e séries de TV e serviços como o Spotify e o Deezer fazem com música. Detalhe: a empresa recomenda conexões de 5 Mbps ou superiores.

O mundo sem Romero Britto

É só uma brincadeira – de mal gosto, dirão alguns –, mas o fato é que desenvolveram um aplicativo para Google Glass (o óculos esperto do Google) para “sumir” com as obras do artista Romero Britto (e elas estão em todos os lugares). O chamado “Un-Britto” (ou “desfaz Britto”, em tradução literal) converte qualquer coisa que seja “romerobrittizada” em obras de arte clássica. Você gostaria que fosse real? Não responda.