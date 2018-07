SÃO PAULO – Quantas vezes a semana acabou e você nem se deu conta? A gente aqui no Link sabe muito bem como é isso, por isso todo fim de semana juntamos as dez notícias mais relevantes do mundo da tecnologia dos últimos sete dias para ajudar a saber ou relembrar o que passou.

Chromecast, aparelho do do Google que transmite a web na TV, chega ao País

O Google deve trazer ao Brasil este mês um de seus produtos mais comentados dos últimos tempos. Trata-se do Chromecast, dispositivo lançado nos EUA em 2013 que permite a transmissão de conteúdo da internet na tela da televisão. A afirmação foi feita por Mario Queiroz, vice-presidente de produtos do Google, em entrevista à revista Info. O executivo disse à revista que o aparelho custará cerca de R$ 199 no País (nos EUA ele sai por US$ 35) e que chega às lojas no fim de maio.

eBay lança site em português

O gigante americano eBay entra na briga do e-commerce no Brasil, com a estreia da versão em português de seu site. A empresa, que movimentou mais de US$ 200 bilhões em 2013, vai tentar conquistar um espaço relevante na preferência do consumidor brasileiro, aproveitando a presença tímida da Amazon por aqui. O “novato” terá de se estabelecer em um mercado bastante concentrado. Cerca de 80% do faturamento – que somou R$ 28,8 bilhões em 2013 – está nas mãos de apenas 50 lojas virtuais.

John McAfee ressurge com Chadder, app de mensagens encriptadas

O polêmico criador do antivírus McAfee (acima) lançou um aplicativo de mensagens encriptadas chamado Chadder, em uma nova iniciativa do empresário e programador no desenvolvimento de soluções que combatam práticas de monitoramento e vigilância. O aplicativo foi desenvolvido pela Future Tense Private Systems (FTC), empresa fundada por McAfee. Ao se cadastrar, o usuário deve dizer apenas seu nome, um apelido e uma senha. Para encontrar contatos, pode optar por buscar por e-mail, nome do contato ou seu número de telefone.

Google quer revolucionar sala de aula com novo app

Na terça-feira, 6, O Google lançou um novo aplicativo voltado para o ensino chamado Classroom (“sala de aula”, em tradução literal). Ainda em testes (a empresa oferece o app para professores testarem), o Classroom une o Gmail, o Drive e o Google Docs para ajudar os professores a distribuírem tarefas aos alunos, e monitorarem entregas de trabalhos. Ele também pode auxiliar os estudantes que estão com problemas para completar seus exercícios.

Alibaba prepara oferta de ações de US$ 1 bi nos EUA

Foi revelado que a chinesa Alibaba, responsável por 80% de todo o comércio online na China, quer levantar US$ 1 bilhão no que pode ser a maior estreia de uma empresa de tecnologia na bolsa. A empresa, fundada em 99 pelo ex-professor de inglês Jack Ma (acima), deu detalhes da operação no formulário de sua oferta pública inicial de ações (IPO). Segundo fontes entrevistadas pelo Wall Street Journal, a Alibaba pode levantar bem mais que o valor anunciado, chegando a US$ 20 bilhões.

Globo recebe primeiro domínio personalizado do País

O ICANN divulgou que a Globo terá o primeiro domínio personalizado do Brasil — a partir de agora, os sites da empresa poderão utilizar a terminação .GLOBO, no lugar dos usuais .COM. Para ter o domínio, a Globo pagou US$ 185 mil dólares ao ICANN. A empresa terá de pagar também US$ 25 mil por ano para manter o registro. Analistas estimam que o custo de ter um domínio personalizado, incluindo gastos legais e de marketing, pode chegar a US$ 2 milhões por ano.

Amazon, Facebook e Google se unem pela neutralidade de rede

Empresas como Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Twitter e Yahoo se uniram em defesa da neutralidade de rede nos Estados Unidos. O conceito, defendido e aprovado no Brasil por meio do Marco Civil da Internet, corre risco de ter sua definição modificada pela Comissão Federal de Comunicações americana (FCC), entidade independente do governo responsável pela regulação da internet no país (acima, seu presidente Tom Wheeler). Por meio de uma carta, as empresasse opõem as possíveis novas regras sugeridas pela FCC, que chamaram de “uma grave ameaça à internet”.

Nintendo deve lançar videogame para mercados emergentes

O presidente-executivo da Nintendo, Satoru Iwata, disse na quinta-feira, 8, que planeja lançar um novo tipo de videogame e programas para mercados emergentes a partir do ano que vem, em vez de apostar em aparelhos existentes como seu Wii U ou o portátil 3DS. Segundo o executivo, a Nintendo oferecerá os novos produtos para países como a China. A Nintendo divulgou seus resultados anuais um dia antes, contabilizando seu terceiro ano no vermelho.

Apple compra fabricante de fones Beats por US$ 3,2 bi

A Apple estaria perto de comprar a fabricante de fones de ouvido Beats Electronics por US$ 3,2 bilhões, publicou o jornal Financial Times na quinta-feira. A empresa foi fundada pelos produtores Dr. Dre (acima) e Jimmy Iovine. A compra da Beats, que também tem serviço de streaming de música, seria a maior já feita pela Apple. Tim Cook disse no mês passado que a Apple está “à espreita” de mais aquisições.

iPhone poderá custar R$ 1,5 mil em loja no aeroporto de Guarulhos

A Fnac inaugura neste fim de semana uma loja no terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, permitindo a seus clientes a compra de aparelhos e produtos sem impostos, pagando em real e em parcelas no cartão de crédito. Chamada de Fnac GRU, a loja ficará na área de embarque de passageiros, no chamado free shop, em uma zona livre de impostos. De acordo com reportagem publicada pela Folha de S. Paulo, a loja poderá ter preços mais baixos que os de venda no varejo dos Estados Unidos para produtos como o iPhone 5S, que poderá ser encontrado por R$ 1,5 mil.