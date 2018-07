SÃO PAULO – Entra ano e sai ano, mas uma coisa não muda: a senha 123456 continua sendo a mais usada, apesar dos alertas de especialistas sobre os riscos de usar uma senha tão simples.

A informação faz parte de um ranking anual criado pela empresa americana SplashData que mostra as 25 senhas mais usadas por usuários de PC.

As informações são obtidas com base em arquivos com milhões de senhas roubadas ao longo de 2014.

Confira a lista:

1. 123456

2. password (Senha)

3. 12345

4. 12345678

5. Qwerty

6. 123456789

7. 1234

8. Baseball

9. Dragon (Dragão)

10. Football (Futebol americano)

11. 1234567

12. Monkey (Macaco)

13. Letmein

14. abc123

15. 111111

16. Mustang

17. Access (acesso)

18. Shadow (sombra)

19. Master

20. Michael

21. Superman

22. 696969

23. 123123

24. Batman

25. Trustno1 (Não confie em ninguém)

Você usa uma dessas senhas? Melhor mudar agora.

Como gerar senhas seguras?

- Uma boa senha deve ser longa, e ter pelo menos oito caracteres.

- Tente aumentar a complexidade de sua senha misturando letras maiúsculas e minúsculas, pontuação, símbolos e números. Quanto mais variedade, melhor.

- Mude suas senhas regularmente. Uma boa meta é trocar tudo de três em três meses.

- Não use a mesma senha para vários serviços: hackers podem roubar senhas de sites inseguros e tentarem utilizá-las em sistemas melhor protegidos.

- Evite usar palavras que estejam em dicionários, ou ao contrário, abreviações e caracteres em sequência (como “123456? ou “qwerty”), e também informações pessoais que podem ser adivinhadas (como nome, aniversário ou passaporte).