A conferência da Sony na Electronic Entertainment Expo, que aconteceu nesta terça-feira, 15, em Los Angeles, apresentou o que já era esperdo. Sem muitas surpresas, a empresa japonesa confirmou o lançamento do controle de movimentos Move para PlayStation e anunciou jogos em 3D, além de games exclusivos para PlayStation 3. A empresa ainda apresentou um serviço pago na rede PlayStation Network, chamado de PlayStation Plus.

Em uma longa conferência, aberta pelo presidente da Sony Computer Entertainment (SCE), Kazuo Hirai, a empresa destacou a sua preocupação em desenvolver jogos casuais para toda a família e suas inovações, como o primeiro console com leitor de Blu-ray (PlayStation 3). Hirai prometeu que em 2011 serão lançados 20 jogos com a tecnologia 3D.

Além disso, a Sony lançou o seu periférico sensor e controle de movimentos, PlayStation Move, que promete unir os jogadores casuais, os intensos e toda a família. Semelhante ao Wiiremote, o dispositivo funciona por meio de uma câmera com sensor, PlayStation Eye, que ajusta o espaço em que o jogador está localizado para que todos os movimentos do periférico sejam precisos.

Executivo da Sony fala sobre o controle Playstation Move (ao fundo). FOTO:Mario Anzuoni/REUTERS

Os games Sorcery — que é bem próximo ao Harry Potter — Tiger Woods PGA Tour 2011 (golfe), Heroes on The Move (aventura), SingStar Dance, Time Crisis e Killzone 3 (que será lançado em fevereiro de 2011) estão entre os jogos compatíveis com o novo PlayStation Move.

A Sony anunciou que o Move será lançado no dia 15 de setembro, na Europa, e em seguida na América do Norte (19/09) e no Japão (21/09). O controle PS Move custará US$ 50 e o controle de navegação — periférico com botão direcional — US$ 29. Já o pacote com o jogo Sports Champions custará US$ 99 e o kit com o PlayStation 3, controle PS Move e o jogo Sports Champions custará US$399. Os preços são para os Estados Unidos.

Na área dos portáteis, a Sony disse que pretende lançar 70 jogos para o PlayStation Portable (PSP) e o PSP Go! até o dezembro. Entre os grandes lançamentos estão o God of War: Ghost of Sparta, Potapon 3, e Metal Gear Solid Peace Walker.

Já para PlayStation Network, que tem mais de 50 milhões de usuários registrados no mundo, foi anunciado o serviço pago PlayStation Plus, no qual o jogador paga uma assinatura anual de US$49, ou trimestral por US$18, para ter acesso ao conteúdo exclusivo dos jogos desenvolvidos para o PlayStation, além de outros jogos gratuitos e acesso antecipados aos jogos demonstração e atualizações automáticas. Quem assinar o serviço Plus até julho receberá Wipeout HD, a demo de inFamous, Fieldrunners, Age of Zombies, Rallycross e vários temas e avatares.

Jogos exclusivos para o PlayStation 3

A Sony deixou a parte dos jogos exclusivos para o final da apresentação. Foram confirmados o lançamentos de Little Big Planet 2, desenvolvido pela Sony, e o novo Medal of Honor, da Electronic Arts, e o remake em HD do jogo Medal of Honor Frontline em outubro.

O trailer do jogo de tiro Dead Space 2 apareceu para o delírio do público. Mas a grande surpresa entre os jogos exclusivos ficou com a produtora Valve que anunciou o lançamento de Portal 2, que segundo Gabe Newell, diretor da produtora, afirmou que o jogo é o ‘melhor entre todas as versões feitas para um console’.

Performance do game ‘Twisted Metal’ durante a apresentação da Sony. FOTO: Mario Anzuoni/REUTERS

A Square Enix liberou um trailer do seu principal blockbustar, Final Fantasy XIV Online, que será jogável via rede. A produtora francesa Ubisoft mostrou o Assassins Creed: Brotherhood e finalmente foi divulgada a data oficial do lançamento do simulador de corrida Gran Turismo 5, que levou anos de desenvolvimento e que, segundo a Sony, promete ser o melhor simulador da história do videogame. Ele deve ser lançado no dia 2 de novembro.

E para encerrar a conferência foi anunciado um novo remake que fez sucesso nas versões anteriores do console PlayStation — Twisted Metal, um jogo de corrida em que você tem de destruir os oponentes com armas. Ele ganha uma nova versão, com gráficos melhores e um novo veículo: um helicóptero com um armamento bem pesado.

(Por Cido Coelho)