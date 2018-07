O Windows 1.0 ainda estampava uma das primeiras versões do logo da Microsoft

Já naquela época, ele era um devorador de memória, consumindo quase todos os recursos da máquina. Ele vinha com o Paint e o Write, que eram considerados brindes, e não parte do sistema.

O Windows 2.0 inaugurou o uso do logo mais conhecido da Microsoft. Foi o primeiro Windows vendido em duas versões, para computadores 286 e 386.

Visualmente, era mais elaborado que o anterior, principalmente por conta do poder muito maior das máquinas se comparadas com os XT.

O Windows 3.0 marca a primeira grande evolução dentro da mesma versão do Windows. Depois que foi lançado, o Windows 3 ganhou uma grande reformulação, o Windows 3.1.

Mais estável e bem acabado, o Windows 3.1 foi o primeiro Windows usado por muita gente no Brasil. Até então, por conta da recém-encerrada reserva de mercado e até cultura de uso, apenas o DOS era utilizado amplamente.

O Windows 95 foi um passo enorme na evolução do sistema, pois ele já previa o uso mais disseminado da internet. No Win 3.1, era possível navegar, mas no Win 95 a experiência ficou muito mais fácil.

No Windows 98, a internet era uma realidade. o Internet Explorer não só vinha junto com o sistema como também as janelas do Windows Explorer se transformavam na janela do navegador web se o usuário colocasse o endereço de um site na barra de localização de arquivos.

O Windows ME (Millenium Edition) foi uma catástrofe. Lançado para abreviar o tempo de espera entre a versão 98 e o XP, o sistema trouxe vários avanços visuais. Mas além de lento, o sistema era instável, travava o tempo todo. Muitos usuários voltaram ao Windows 98, decepcionados com o ME. É considerado o pior Windows feito até hoje.

O Windows XP foi, até o lançamento do Windows 7, o melhor sistema operacional da Microsoft. Leve e estável, seu único problema foi a falta de drivers nos primeiros meses de sua vida útil. Passados 8 anos de seu lançamento, ainda é amplamente utilizado.

O Windows Vista foi vítima da própria Microsoft. O único problema do sistema é sua fome de recursos de hardware. Como é muito mais pesado que o XP, ele não havia sido projetado para rodar na maioria das máquinas da época. Só que a Microsoft insistiu para que o sistema viesse pré-instalado em máquinas fracas, como Celerons com apenas 512 MB de RAM. O resultado foi frustração e revolta dos consumidores, que eram obrigados a fazer upgrade das máquinas senão estavam condenados a viver em um mundo de lentidão.

Windows 7. Bonito e seguro como o Vista, mas leve e confiável como o XP. Será que o consumidor vai abraçá-lo como fez com o XP?