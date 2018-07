Justin Bieber, Dennis Rodman e 50 Cent estão entre os famosos que promoverão produtos na feira de tecnologia

LAS VEGAS – O ídolo teen Justin Bieber, o ex-jogador da NBA Dennis Rodman e o rapper 50 Cent são algumas das celebridades que vão emprestar suas imagens para diferentes companhias tecnológicas na Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas, considerado o maior encontro de eletrônicos de consumo do mundo.

Além de contar com os discursos de grandes figuras do setor, como o presidente da Microsoft, Steve Ballmer, que abrirá a feira, e o diretor-geral da Qualcomm, Paul Jacobs, os frenquentadores da CES, realizada entre os dias 10 e 13 de janeiro, estão acostumados com a aparição de celebridades no evento.

Nesta quarta-feira, a CES contará com a presença de Bieber, que promoverá a empresa de robótica TOSY Robotics, Rodman, o garoto propaganda do serviço online Paltalk, e o rapper 50 Cent, que dará autógrafos no stand de um expositor de SMS Áudio.

Seja através de vídeos ou com apresentações ao vivo, os fabricantes estão certos de que uma imagem conhecida pode vender tão bem quanto uma boa apresentação, mesmo diante de uma audiência especializada como a da CES.

A cantora Lady Gaga, que desde 2010 também ostenta o cargo de diretora criativa da empresa Polaroid, foi uma das estrelas mais aclamadas do CES 2011 quando foi à feira para apresentar um original modelo de óculos escuros que permite tirar fotografias e reproduzi-las em suas próprias lentes.

A edição de 2008, por exemplo, também se destacou pelo grande número de personalidades presentes, como: Bono, Steven Spielberg, George Clooney, Hillary Clinton e Barack Obama. Na ocasião, os famosos participaram de um engraçado vídeo de despedida do fundador da Microsoft, Bill Gates.

Nicole Polizzi, uma famosa participante de reality show, a atriz Eliza Dushku, que ficou reconhecida após sua participação na série “Buffy: a Caça Vampiros”, e Teresa Scanlan, Miss América 2011, são outras das celebridades que já marcaram presença na CES, a qual será finalizada somente na próxima sexta-feira.

