Qual é a cor da web? O pessoal do COLOURLovers checou as marcas mais famosas da web para ver qual é o tom que predomina na rede.

No geral, eles descobriram que as marcas da web amam cores. São poucas brancas, pretas ou cinzas. A cor predominante é o azul, usada pela maioria das grandes redes sociais. Há também bastante vermelho e laranja. E, claro, o arco-íris:

No mês passado, o COLOURLovers mostrou em outro infográfico como as cores são distribuídas no Twitter. Eles descobriram que é possível definir cores específicas para cada estado americano, ou mesmo para cada tipo de pessoa — mães, hackers, fashionista, ativista ambiental: