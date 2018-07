Os primeiros resultados financeiros do Google em 2011 ficaram abaixo do esperado pelos analistas à medida que o líder em buscas na internet aumenta o número de funcionários e os gastos em outras áreas que fizeram as despesas crescerem.

O cofundador e CEO do Google, Larry Page. FOTO:Mario Anzuoni/REUTERS – 08/07/2010

Os resultados divulgados nesta quinta-feira, 14, podem aumentar a preocupação de investidores com uma redução do lucro do Google neste ano por causa da promessa de contratar 6.200 novos funcionários neste ano, o que aumentaria o quadro para o maior número da história do Google, fundado há 13 anos.

O cofundador Larry Page, que substituiu Eric Schmidt como CEO da empresa depois do fim do primeiro trimestre, tem indicado que planeja continuar a investir em projetos de longo prazo que podem levar anos para dar retorno, mesmo que afetem os resultados a curto prazo.

Page, conhecido por seu estilo reservado, fez poucas observações sobre os resultados financeiros em uma teleconferência nesta quinta, ainda de entregar a apresentação dos dados ao chefe financeiro, Patrick Pichette, que tem feito as apresentações no último ano.

“Estou muito empolgado com o Google e o nosso momento, e estou muito, muito otimista com o nosso futuro”, disse Page. Ele também garantiu que a transição na gestão do Google anunciada há três meses ocorreu da forma prevista, com Page supervisionando as operações diárias, enquanto Schmidt cuida das relações com governos e procura possíveis alvos para aquisição em sua nova posição como presidente executivo.

A empresa faturou US$ 2,3 bilhões, ou US$ 7,04 para cada ação, nos primeiros três meses do ano. É um aumento de quase 18% do resultado do trimestre anterior, de US$ 2 bilhões ou US$ 6,06 por ações.

Excluídos os custos com prêmios em ações dados aos próprios funcionários, o Google teria faturado US$ 8,08 por ação, menos do que a média estimada de US$ 8,11 por ação entre os analistas consultados pela FactSet.

A receita foi de quase US$ 8,6 bilhões, um aumento de 27% desde o fim de 2010. Excluídas as comissões aos parceiros de anúncios, a receita do Google ficou em US$ 6,54 bilhões, acima da estimativa de US$ 6,33 bilhões.

Os gastos cresceram mais do que a renda. A empresa contratou 1.916 pessoas no período e tem mais de 26.300 funcionários. Mais da metade das novas equipes trabalham em produtos ou serviços dedicados aos anúncios que geram a renda do Google. As novas oportunidades de crescimento incluem anúncios nos vídeos do YouTube, em smartphones e em banners.

O aumento de 10% no salário dos funcionários no início do ano também contribuiu para o aumento das despesas.

O Google também gastou US$ 890 milhões em data centers e outros projetos no primeiro trimestre, mais do que o triplo dos US$ 239 milhões que gastou no mesmo período do ano passado.

/ Michael Liedtke (ASSOCIATED PRESS)