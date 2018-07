Pesquisador defende maior capacitação técnica

LOGIN | Bruno Magrani, pesquisador do CTS-FGV

FOTO: Reprodução

Por que há um emaranhado de projetos mas tão poucas diretrizes sobre a rede?

Com a popularidade que a internet vem ganhando, é natural que isso chame a atenção do Poder Legislativo. Vemos um movimento para tentar disciplinar essas questões, mas são muitos novas. Temos de ter cuidado para não destruir as características que fizeram que a internet e as tecnologias digitais tivessem a importância que têm hoje.

Como evitar esse desgaste?

Para regular tecnologia, você tem de ter um tipo de conhecimento mais técnico e apurado dessas questões, pois ela dá margem a pensar que é simples achar uma solução. É o que aconteceu com o projeto da Lei Azeredo: em versões anteriores, foi considerado que a solução para acabar com crimes online era simplesmente identificar todos os usuários. Você pode ter consequências super danosas. Vimos que regimes que identificam todos os usuários são os que dão margem a perseguições políticas e de caráter ideológico. Temos de ter em mente que as leis podem influenciar como a arquitetura da rede é construída.

Interesses de certos grupos tendem a prevalecer sobre o que é melhor para o usuário?

Sem dúvida. Uma das falhas que têm sido apontadas no processo político em geral é que ele acaba favorecendo a atuação de grupos de interesses, como setores da indústria, que têm recursos para bancar apoio – e aqui não entrando em questões de legalidade. Se você tem mais dinheiro para investir em mais gente falando com mais deputados no Congresso, naturalmente terá mais poder e voz no sistema político. O Marco Civil é um exemplo perfeito de um projeto de lei que nasceu com ampla participação popular, passou por inúmeras consultas e processos de debate sem precedentes no Brasil, mas, quando foi apresentado no Congresso, ficou sujeito às mesmas forças e jogos de interesses de outros projetos.

Enquanto esperamos o Marco Civil, o que pode ser feito para monitorar esses PLs?

Sinto falta de uma ferramenta que conecte APIs abertas dos órgãos da Câmara e do Senado e possibilite análises mais refinadas sobre os PLs que estão tramitando. Isso ajudaria a acompanhar os projetos – que são muitos – e a identificar quais são problemáticos. Além disso, é preciso mostrar a importância de cada um desses temas no dia-a-dia do indivíduo. Esse processo de transparência possibilita que mais pessoas participem ativamente desse processo, permitindo uma estratégia mais coerente e uma posição mais pró-ativa em relação à regulação da internet.

—-

Leia mais:

• Leis e desordem

• Emaranhado de interesses

• Link no papel – 8/4/2013