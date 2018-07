As maiores audiências do YouTube em 2009

O YouTube divulgou hoje a lista dos cinco vídeos mais populares em 2009. A Susan Boyle (aindal lembra dela?) ficou no topo. O ranking dos termos mais buscados, por mês, também é bastante esclarecedor, começando em com a posse de Barack Obama (Janeiro) e terminando com a surra do Tiger Woods (Dezembro). Confira os vídeos de maior audiência:

16/12/2009 | 18h13

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo