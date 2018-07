Post publicado no:

Por Sam Grobart

* Nota do ‘Link’: os preços mencionados em dólar no texto são os valores oficiais para os Estados Unidos

Com o anúncio de um modelo redesenhado do MacBook Air feito pela Apple na quarta feira, 20, os consumidores que pensam em comprar um Mac têm agora uma nova opção a considerar.

Afinal, sejamos sinceros — o modelo antigo do MacBook Air era uma carta fora do baralho para a maioria das pessoas. Com um preço mínimo de US$ 1.499, ele não apenas custava muito mais do que um laptop com sistema operacional Windows como era mais caro do que um MacBook normal, e seus componentes internos não eram tão potentes quanto os de seus primos mais baratos (ainda que menos estilosos).

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Parece que agora isto mudou. Com um preço mínimo de US$ 999, o menor modelo do Air custa o mesmo que um MacBook normal. E agora há no mercado também o iPad. Basicamente, as opções do mercado de Macs portáteis triplicaram nos últimos doze meses.

Como ficam aqueles que pretendem comprar um novo computador Apple e não desejam um modelo desktop? Comecemos analisando o novo MacBook Air de 11 polegadas e o mais barato dos portáteis da Apple, o MacBook. Eis um comparativo atual entre estas duas opções:

MacBook

US$ 999 (R$ 3.199, oficialmente para o Brasil)

Tela: 13,3 polegadas

Peso: 2,1kg

Processador: Core 2 Duo de 2,4GHz

RAM: 2GB

Armazenamento: 250GB (disco rígido)

MacBook Air

US$ 999 (R$ 3.199, oficialmente para o Brasil)

Tela: 11,6 polegadas

Peso: 1kg

Processador: Core 2 Duo de 1,4 GHz

RAM: 2GB

Armazenamento: 64GB (memória flash)

Um detalhe deve ser levado em consideração: a tela de 11,6 polegadas pode parecer apenas 1,7 polegada menor do que a do outro modelo, mas trata-se de uma medida diagonal. Se calcularmos a área total de visualização, a tela de 11,6 polegadas proporciona quase 58 polegadas quadradas; a tela de 13,3 polegadas proporciona mais de 75 polegadas quadradas. Depois de testar as possibilidades do Air de 11 polegadas, posso informar ao leitor que a tela é pequena. Bem pequena, por sinal.

As outras disparidades parecem menos importantes: é verdade que a velocidade dos processadores é diferente, mas a maioria das pessoas não vai reparar ou não vai se importar com isso. Há menos espaço de armazenamento no Air, mas há cada vez mais pessoas armazenando seus dados na nuvem, o que deve reduzir o fardo da capacidade de armazenamento fisicamente disponível no hardware.

Um deles conta com leitor de discos óticos, enquanto o outro, não. Será que isto faz diferença? O diretor executivo da Apple, Steven P. Jobs, pode ter tido um palpite visionário, como quando desistiu dos leitores de disquetes no lançamento do primeiro iMac. Parece que os leitores de discos são usados cada vez menos hoje em dia. E a ausência de todo este hardware contribui para a redução de 50% no peso total do produto.

É difícil escolher, mas, para a maioria das pessoas, o MacBook normal é provavelmente melhor do que o Air de 11 polegadas. O problema do MacBook Air de 11 polegadas está no fato de ele ser basicamente um netbook — um problema considerável. Pode ser um netbook muito bonito e poderoso, mas não passa disso: um netbook. E o problema de ser apenas um netbook está nos modelos mais baratos da concorrência. É verdade que a versão da Apple é linda, conta com todas as vantagens de um Mac e, do ponto de vista do desempenho, humilha os demais netbooks, mas, com um preço três vezes maior do que os concorrentes, este diferencial é o mínimo que a Apple poderia fazer. É difícil entender como algo tão pequeno (e tão caro) possa consistir numa opção de compra lógica para a maioria das pessoas.

O que torna o maior e mais caro MacBook Air de 13,3 polegadas uma pergunta verdadeiramente intrigante. Seu preço foi definido em US$ 1.299. São apenas US$ 100 a mais do que o preço do MacBook Pro básico, cuja tela tem o mesmo tamanho. Eis uma comparação entre estes dois modelos:

MacBook Air (13 polegadas)

US$ 1.299 (R$ 4.599, oficialmente para o Brasil)

Tela: 13,3 polegadas

Peso: 1,3kg

Processador: Core 2 Duo de 1,86 GHz

RAM: 2GB

Armazenamento: 128GB (memória flash)

MacBook Pro (13 polegadas)

US$ 1.199 (R$ 3.799, oficialmente para o Brasil)

Tela: 13,3 polegadas

Peso: 2kg

Processador: Core 2 Duo de 2,4GHz

RAM: 4GB

Armazenamento: 250GB (disco rígido)

Neste caso, comprar um Air significa abrir mão de algum poder de processamento, certa quantidade de memória, um leitor de discos óticos e parte da capacidade de armazenamento. Para o consumidor médio, trata-se de características que não vão fazer falta. Por outro lado, a diferença de US$ 100 a mais cobrada pelo Air dão ao consumidor um laptop Apple que é 36% mais leve do que o Pro. Nada mal, hein?

Parte dos comentários feitos antes e depois do evento de lançamento da Apple envolviam a possibilidade de um novo MacBook Air roubar parte das vendas do tablet iPad, da mesma empresa. Isto me parece improvável — o iPad é um dispositivo muito particular que se presta a um uso específico. É ótimo como tela interativa de exibição de informações para o âmbito doméstico ou para ser levado com o usuário, mas ainda falta muito para ele se tornar um verdadeiro substituto para o computador.

E o bom e velho MacBook, ao preço de US$ 999, ainda apresenta a melhor relação custo-benefício. O filho cresceu, vai para a faculdade e você pretende lhe dar um novo Mac? Este modelo ainda é a melhor opção de compra.

Com a chegada dos novos lançamentos, o grande perdedor é o MacBook Pro — ao menos o modelo básico de 13 polegadas. Quando as pessoas estiverem numa loja da Apple, olhando para os dois computadores lado a lado, e perceberem que a diferença de preço é de apenas US$ 100, quantos consumidores vão optar pelo modelo mais pesado?

Pode ser que eu esteja completamente enganado. Qual a sua opinião a respeito do novo MacBook Air? O lançamento altera sua estratégia de compra para laptops da Apple?