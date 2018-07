Tablet à prova d’água e possibilidade de tirar dinheiro de um caixa com impressão digital estão entre os destaques

A CeBIT, maior feira de tecnologia da Europa, homenageia o Brasil nesta edição. FOTO: Daniel Reingardt/EFE

HANNOVER – O aumento da eficiência através da informática, a possibilidade de tirar dinheiro de um caixa com a impressão digital e um tablet à prova d’água são algumas das novidades em destaque na CeBIT nesta terça-feira, primeiro dia da mostra.

A presidente, Dilma Rousseff, e a chanceler alemã, Angela Merkel, estiveram entre os primeiros visitantes da mais importante feira informática do mundo. Merkel concluiu a visita ressaltando a importância da cooperação entre os dois países.

A primeira parada do passeio de Merkel e Dilma na CeBIT foi o “stand” do consórcio Software AG, que se define como um dos mais importantes provedores de programas para o setor público.

Os representantes da empresa aproveitaram a visita das duas governantes para apresentar um programa que promete melhorar a eficiência das instituições públicas e que poderia reduzir a burocracia entre 30% e 40% na Alemanha.

O produto faz parte do chamado Governo eletrônico para o qual a Microsoft, cujo “stand” foi a parada seguinte de Merkel e Dilma, apresentou a “visão digital da cidade”.

“O caminho em direção à eficiência passa pela digitalização das cidades”, disse um funcionário da empresa ao apresentar uma plataforma que procura otimizar a comunicação, melhorar a eficiência e aumentar a interação cidadã. Merkel, interessada, perguntou se podia conhecer alguma aplicação.

“Por exemplo, uma família pode encontrar rapidamente através da plataforma o caminho ao parque de jogos mais próximo e se há um aparelho danificado pode comunicá-lo imediatamente e alguém da administração da cidade virá regulá-lo”, disse.

“Em um domingo de manhã eu acho difícil. Certamente será necessário esperar a segunda-feira”, disse Merkel com certo ceticismo.

Já a Deutsche Telekom recebeu as duas líderes com a apresentação de um produto relacionado com a segurança informática, o tema central da CeBIT.

Trata-se do selo de segurança para a comunicação por e-mail, que o consórcio alemão transformou em um de seus projetos bandeira para aumentar a confiança dos usuários.

A IBM mostrou como projeto bandeira uma cooperação com a Mercedes Benz na qual, através de um programa especial, será otimizada a produção de caminhões.

Segundo a IBM, foi possível não apenas aumentar a produção de caminhões, mas também aumentar a quantidade de diferentes modelos de acordo com as necessidades dos usuários.

O consórcio Fujitsu se apresentou como produtor de hardware e mostrou um tablet à prova d’água, pedindo que Merkel afundasse o aparelho em um recipiente com líquido e depois usasse para comprovar que continuava funcionando.

A empresa canadense Dermalog, que se apresenta como líder em soluções biométricas para o controle de fronteiras e há 14 anos está presente no Brasil, mostrou as diferentes possibilidades do uso informático da impressão digital.

“O senhor poderá encontrar a impressão digital ao passar uma fronteira, mas também poderá tirar dinheiro do caixa automático e não precisará memorizar mais números e chaves de segurança”, disse o responsável do “stand” às duas governantes.

Quase todos os temas abordados durante a visita de Merkel e Dilma – com a exceção do tablet à prova d’água – tinham a ver com as aplicações de produtos informáticos na indústria privada e na vida pública.

Isso não é uma coincidência já que a CeBIT, que tem a presença de 4.200 expositores de 70 países, quer fazer desse assunto seu atrativo, já que para a apresentação de novidades há atualmente muitas outras feiras no mundo.

