Segundo Stein, a fabricação local permite à empresa oferecer máquinas mais baratas, já que a alta carga de impostos corresponde a cerca de 50% do preço final das máquinas importadas. Segundo ele, o mercado nacional ainda é majoritariamente amador e interessado em modelos simples.

Talvez por isso, entre as novidades mostradas pela Kodak, havia apenas um modelo mais avançado. A compacta EasyShare Z950 (foto acima) traz zoom óptico de 10x, 12 megapixels de resolução máxima e o modo de captura inteligente – que, segundo a empresa, analisa as condições da cena a ser fotografada e automaticamente ajusta exposição, foco e ISO, garantindo fotos incríveis em qualquer situação. O preço sugerido para a máquina que estará disponível a partir de setembro no País é de R$ 1.199.

Os preços são realmente bastante atraentes e as máquinas trazem boas configurações, como zoom óptico de 3x, capacidade de fazer vídeos, estabilizador de imagem, várias opções de cores e tela LCD que varia de 2,4 a 3 polegadas. Além disso, todas as máquinas vêm com um cartão de memória de 2 GB. Esses modelos chegam às lojas até o final do mês.

Por fim, a empresa destacou sua estratégia para o varejo com novos serviços de impressão de fotos. Stein afirmou que hoje os consumidores já imprimem cerca de 20% de todas as fotos que eles salvam por ano – cerca de 600. Segundo ele, o mercado de impressão no mundo deve registrar crescimento neste ano.

O Link apurou ainda que a empresa estuda lançar por aqui suas filmadoras portáteis da linha Zi (foto acima), feitas para concorrer com a famosa Flip Cam, até o final deste ano. A Zi é compacta, produz vídeos em alta definição e faz fotos com até 5 megapixels de resolução máxima. A maquininha traz tela LCD de 2,7 polegadas e estabilização de imagem eletrônica.

A seguir, leia entrevista exclusiva e inédita feita na semana passada, por e-mail, com o diretor geral da Kodak no Brasil, Gilberto Farias:

Quais as principais tendências para o mercado de fotografia?

Algumas das principais são os produtos Premium. Eles representam uma ótima oportunidade de expansão dos serviços digitais já oferecidos, pois são diferenciados e oferecem ao consumidor um leque de novas e criativas opções de impressão de imagens. São possíveis por meio das soluções APEX com quiosque G4 e impressora Duplex da Kodak.

As novas opções de serviços digitais da Kodak permitem que o próprio consumidor crie produtos diferenciados em minutos. Os produtos são calendários e cartões comemorativos com foto e texto, photobooks, cubos fotográficos e filmes curtos em DVD com até 60 fotos. Outra tendência é a busca por câmeras digitais que ajudem o consumidor a tirar melhores fotos sempre, e não somente isso, mas que elas tragam soluções turnkey, ou seja, câmeras que sejam fáceis de usar. Hoje o consumidor quer um equipamento que represente literalmente o conceito de point and shoot, ou seja, que ele aperte um botão e a foto saia com qualidade. A Kodak preenche essa necessidade com a tecnologia de Captura Inteligente (Smart Capture), uma função exclusiva que ajusta automaticamente luz, flash e exposição.

O que o consumidor busca e valoriza hoje em uma câmera fotográfica?

O consumidor busca, primeiramente, três características básicas em novas câmeras digitais: megapixels, visor e zoom melhores. Ele já está ciente de outros recursos importantes, no entanto, como estabilizador de imagem. A marca também é outro fator determinante. Não temos produtos no mercado cinza e isso não impacta em nossa participação no mercado. Muito pelo contrário, uma em cada cinco câmeras digitais vendidas no varejo é Kodak. O atendimento ao cliente que as marcas oferecem também é importante na hora da escolha. Nosso SAC é totalmente alinhado ao portfólio e os atendentes são totalmente preparados para atender as solicitações de nossos consumidores de forma completa.

Qual o momento do mercado brasileiro com relação ao setor de fotografia?

Apesar da crise que abalou todos os setores da indústria e com todos os desafios que se instalaram, o primeiro semestre foi muito bom para o setor. O Brasil é considerado um dos grandes mercados do mundo. É o único país fora da China que mantém uma linha de montagem local (Manaus). Embora o Brasil tenha passado por uma leve queda no primeiro semestre, ele foi um dos países que menos sofreu impacto no segmento, diferente dos EUA, Alemanha e Inglaterra.

As pessoas ainda estão comprando sua primeira câmera ou estão buscando modelos mais avançados?

As pessoas compram nas duas situações. Graças aos melhores preços oferecidos na praça, muitas pessoas estão comprando sua primeira câmera digital. A Eastman Kodak tem o lema “você aperta o botão e nós fazemos o resto” e ele representa a popularização da fotografia digital, movimento o qual a Kodak tem fundamental participação.

Sempre mantivemos uma posição de educar o consumidor, proporcionar recursos que sejam fáceis de usar, e, como consequência, aumentar nossa participação no mercado. De fato existem pessoas que estão comprando sua segunda ou terceira câmera. Porém, a Kodak pensa no consumidor brasileiro que também nunca teve acesso a uma câmera digital. O importante é oferecer opções para todos. Com câmeras que vão de R$ 499 a R$ 1.300 abrangemos todas as necessidades.

As câmeras semiprofissionais são uma tendência para os próximos anos, inclusive no Brasil?

Sim, alguns consumidores estão se especializando em fotografia e com isso buscam recursos que somente uma semiprofissional pode oferecer, como 10x de zoom óptico.

Os celulares com câmeras já são hoje um forte concorrente para as máquinas fotográficas?

Apesar dos novos celulares oferecerem câmeras com mais megapixels, eles não substituem a qualidade que uma câmera digital oferece. A Kodak mantém parceria com grandes empresas de telecomunicação, mas elas não pretendem fazer do telefone celular uma câmera. A intenção é fazer do telefone uma ferramenta fácil para tirar a foto tanto quanto com a câmera digital.

