A empresa japonesa vem se destacando nos últimos anos com câmeras digitais cada vez melhores. E, na PhotoImage, ela resolveu inovar também no seu showroom, em vez dos tradicionais estandes apostou em uma carreta (foto acima) com dois andares em que os visitantes, além de experimentarem as câmeras e filmadoras da companhia, puderam conhecer outros produtos, como a linha de televisores Viera, e até relaxar em uma moderna e caríssima (cerca de R$ 14 mil) poltrona de massagem. Segundo Marcelo Miake, gerente de marketing da empresa no País, a carreta, que já passou por Campos do Jordão e da feira seguirá para Barretos, faz parte de uma estratégia de aproximação com o público jovem. Antes de continuar, um aviso aos fãs do touchscreen, a novidade não pegou, pelo menos, na Panasonic brasuca, nenhuma das novidades mostradas traz o recurso.

Entre os lançamentos da empresa o caminho foi quase oposto, sem grandes novidades. O destaque, entre as mais avançadas, ficou para a Lumix LX3 (foto acima), câmera compacta de design retrô bastante semelhante a Leica D-Lux4. Disponível lá fora desde o segundo semestre do ano passado e muito bem avaliada pelos sites especializados, ela é uma compacta com cara, jeito e recursos dignos de um modelo mais avançado. Oferece 10.1 megapixels de resolução máxima, lentes Leica (é claro!) grande angular de 24mm, uma série de controles manuais, apesar de ter o sistema iA “Intelligent Auto”, visor LCD de 3 polegadas, zoom óptico de apenas 2,5x, faz imagem em RAW, filma em alta definição, tem uma nova tecnologia em CCD e só. Quer dizer, tudo isso. O único senão é o preço bem salgado de R$ 2.699. Além disso, traz uma grande quantidade de acessórios, como filtros, flash externo, lente de conversão. Enfim, uma câmera para o amador que sempre sonhou em ser profissional, ou para o profissional que quer quase tudo que um modelo top oferece em um design compacto.

A Panasonic mostrou a substituta da ótima superzoom Lumix FZ28, a FZ35 (foto acima). Esperava a recém-lançada lá fora FZ38, mas o modelo não deve decepcionar a quem gostou da FZ28, na verdade não há motivo para trocar uma pela outra já que as configurações são praticamente idênticas. A principal diferença fica para o novo formato de vídeo AVCHD Lite que promete gravar em alta definição, mas ocupando mesmo espaço de memória. Oferece ainda, 12.1 megapixels, 18x de zoom óptico, visor LCD de 2,7 polegadas, além de variadas opções de controle manual. Mas se você quiser só clicar e deixar o resto para câmera, o modo automático é o que você precisa. Boa opção para o fotógrafo amador que busca simplicidade aliada a mais recursos.

As três compactas mostradas da linha Lumix 2009, a FS12 (R$ 899; foto acima), FS62 (R$ 799) e FS42 (R$ 699), apesar de bons modelos não trazem nenhuma novidade mais atraente. Com pequenas diferenças de configuração e design, todas elas oferecem 4x de zoom óptico. A FS12, a mais avançada, traz ainda 12.1 megapixels, visor LCD de 2,7 polegadas e todas as funções do modo automático da Panasonic, apelidado de Intelligent Auto.

Segundo uma estatística da empresa mostrada durante a coletiva, 62% dos norte-americanos usam câmeras fotográficas para filmar. Não por acaso, a empresa apresentou o novo sistema de gravação em alta definição disponível nos modelos mais avançados. Ah, sim, a GH1, evolução da ótima G1 (R$ 4.999; foto acima), que está chegando oficialmente com os seus múltiplos acessórios ao mercado neste semestre, não será lançado no País. A informação foi passada ao Link pelo gerente de produtos da marca, Edmilson Santos. A GH1 traz como principal vantagem a possibilidade de filmar e em alta definição.

A seguir, leia entrevista exclusiva e inédita feita na semana passada, por e-mail, com o gerente de marketing da Panasonic no Brasil, Marcelo Miake:

Quais as principais tendências para o mercado de fotografia?

O mercado fotográfico, principalmente o digital, começa a atingir níveis de estabilidade e já começa a “invadir” o mercado das filmadoras. Com a nova linguagem de vídeo em HD incorporada às câmeras digitais, a tendência é, aos poucos, elas servirem não somente para fotos como para filmes.

Outro fato que fomenta esta tendência é o dos cartões de memória que estão cada vez com maior capacidade e também mais rápidos na transferência de dados. Além disso, a facilidade de manuseio por conta do usuário está cada vez mais valorizada.

O que o consumidor busca e valoriza hoje em uma câmera fotográfica?

Eles buscam praticidade, design e funcionalidade.

Qual o momento do mercado brasileiro com relação ao setor de fotografia? As pessoas ainda estão comprando sua primeira câmera ou estão buscando modelos mais avançados?

Existem dois tipos de consumidores – aqueles que já aderiram à fotografia digital e buscam sua segunda, terceira câmera, sempre com mais recursos e aqueles que ainda buscam sua primeira câmera. Uma prova disso é o grande volume de venda de modelos situados na faixa abaixo dos R$ 500.

As câmeras semi-profissionais são uma tendência para os próximos anos, inclusive no Brasil?

A tendência é clara. À medida em que, com a fotografia digital, mais e mais pessoas tomarem gosto pela fotografia, elas irão buscar equipamentos com recursos superiores. No Brasil, em virtude das altas taxas de importação e do próprio perfil econômico da grande massa, ainda acreditamos tratar-se de um nicho de mercado, onde os mais privilegiados optam por trazer as câmeras de fora do País.

Os celulares com câmeras já são hoje um forte concorrente para as máquinas fotográficas?

Podem ser consideradas fortes concorrentes quando as vimos como câmera de conveniência e se considerarmos o aumento das resoluções. Porém, para

as pessoas que realmente apreciam fotos com qualidade, com maiores recursos como zoom óptico, controle de luz, entre outros, os celulares ainda não concorrem no mercado com as câmeras digitais.

