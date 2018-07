O estilo dos produtos também foi apontado como fator crucial na venda. Para aproximar-se dos consumidores, a Dell procurou o artista Tristan Eaton e o incumbiu de estilizar sua linha de produtos. O resultado adicionou uma boa dose de pop art aos produtos, deixando-os mais jovens.

Eaton tem um estilo urbano bastante característico, que mistura grafite com influências de desenhos animados dos anos 1940, 1950 e arte de rua dos anos 1970 e 1980.

O resultado é um visual atraente e ao mesmo tempo com uma aura de autenticidade. Em vez de tentar imitar o estilo urbano, como fazem alguns fabricantes, a Dell decidiu investir em artistas urbanos de verdade, para fugir do visual forçado que às vezes aparece no mercado.

Como o Brasil já conta com a linha de notebooks coloridos, o próximo passo é justamente oferecer as máquinas estampadas com a arte de Triston. Nos EUA, um notebook assinado pelo artista custa em média US$ 75 mais.

A surpresa ficou por conta do anúncio do lançamento do Mini 10 no mercado brasileiro. Sucessor do bem-sucedido Mini 9, o netbook vem equipado com tela de 10 polegadas, melhor teclado, com 92% do tamanho de um teclado normal de notebooks, e webcam. Com boa capacidade de HD, 160 GB, a pequena máquina também serve como biblioteca de fotos e música, diferente dos netbooks com discos de memória flash com baixa capacidade.

O Adamo, notebook de luxo da empresa, também atraiu olhares. Fino e bastante leve, o chassis do computador é feito com uma peça única de alumínio, usinada para que os componentes internos caibam. A tela de vidro, aliada ao design sóbrio, dá ao notebook a aparência de um item de luxo, uma espécie de Porsche digital.

Uma curiosidade: a tela do Adamo é composta de cristal puro, não de polímero plástico, como a maioria dos notebooks do mercado.

Preparando-se para o lançamento do Windows 7, a Dell apresentou o Studio One, desktop compacto com tela sensível ao toque. O grande barato do aparelho é o suporte a múltiplos toques, mais ou menos como o iPhone.

No caso do Studio One, o sistema é um pouco mais avançado, pois consegue registrar simultaneamente dois toques ativos, não só o gestual de zoom e navegação.

Também foi mostrada os produtos da linha Alienware, voltada a gamers. O notebook M17x é extremamente poderoso. Além de trazer duas placas de vídeo Nvidia de última geração, ele conta com uma tecnologia que ilumina o teclado com inúmeras combinações de cores.

Com um design bastante agressivo, sua carcaça de alumínio também serve como um enorme dissipador de calor. O M17x está a venda no Brasil, mas em sua configuração máxima ele pode custar o mesmo que um carro popular. Não é uma máquina de uso geral, é o topo da tecnologia para quem quer jogar games de última geração e não gosta de computadores grandalhões. Ele é tão poderoso que com seu desempenho máximo, o M17x drena as baterias em pouco mais de 20 minutos de uso. Não é um notebook para se usar sem o carregador ligado à tomada…

O equipamento que encerrou o evento foi o Dimension 1000, um desktop projetado e fabricado no Brasil sob medida para competir no concorrido segmento dos computadores populares. Equipado com um processador AMD Sempron, Windows Vista Starter, 1 GB de RAM e 160 GB de HD, a máquina custa R$ 899. Com um monitor LCD de 17′, o preço é R$1.199.

Não é um computador potente, mas se encaixa na faixa de preço do primeiro computador. O PC é vendido em 12x sem juros e traz incluso o serviço de assistência ao consumidor que fez a reputação da Dell Brasil.

Para o comprador de primeira viagem, uma máquina com garantia de manutenção e bom suporte técnico é bastante tentadora. Pena que a carga tributária penaliza tanto o preço final.

O Dell Suites ’09 mostrou que existe um forte interesse no Brasil, o que vem proporcionando o lançamento de novos produtos em nosso mercado, além do desenvolvimento de produtos feitos sob medida para o nosso consumidor. É um bom avanço, se levarmos em conta que há uma década atrás era raro ver computadores vendidos no exterior chegarem no mercado brasileiro. Normalmente, o que aparecia era de linhas antigas, já descontinuadas nos mercados internacionais. Agora, lentamente, o Brasil fica mais alinhado com o resto do mundo na oferta de computadores de última geração.

