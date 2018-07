O repórter Filipe Serrano acompanha as novidades do GSMA Mobile World Congress 2010, direto da cidade de Barcelona, na Espanha. Além de twittar em tempo real, ele traz matérias especiais com o que há de mais quente no evento.

O GSMA Mobile World Congress 2010 é o mais importante do planeta para o mercado de telefonia celular e tem grandes promessas para esse ano. Espera-se que Microsoft dê um passo definitivo para o lançamento de seu aparelho equipado com o processador Tegra, da Nvidia e que o Google intensifique ainda mais sua participação no mercado apresentando novos recursos para o Android, o sistema operacional para celulares desenvolvido pela empresa.

A Samsung abriu a feira mostrando um poderoso celular capaz de reproduzir vídeos de alta definição.

Outra grande surpresa foi a fusão dos sistemas operacionais para dispositivos móveis da Nokia e Intel. O Maemo, da Nokia, e o Moblin, da Intel, serão unidos em um só, que se chamará MeeGo.

Durante todo o dia, teremos atualizações constantes sobre as novidades que aparecerem na feira.