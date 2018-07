Ada Lovelace criou o primeiro programa de computador da história. FOTO: Domínio Público Ada Lovelace criou o primeiro programa de computador da história. FOTO: Domínio Público

SÃO PAULO – Na tentativa de afastar a filha da poesia, a mãe de Ada Lovelace, filha do poeta Lord Byron, a incentivou a estudar matemática. Ada seguiu, então, o que chamou de “ciência poética”. Em 1833, ela conheceu Charles Babbage, cientista e engenheiro inglês que projetou duas máquinas consideradas precursoras do computador moderno.

Ao traduzir um artigo sobre uma dessas máquinas do italiano para o inglês, ela acrescentou várias notas explicativas que contém o que é considerado o primeiro programa de computador da história, um algoritmo processador de dados que foi essencial para que Alan Turing formulasse as bases da ciência da computação.

Hedy Lamarr ficou mais conhecida por seu trabalho como atriz do que por sua invenção. FOTO: Domínio Público

Outra história menos conhecida é a de Hedy Lamarr, atriz de Hollywood e estrela do clássico Sansão e Dalila, que durante a Segunda Guerra Mundial criou um aparelho de comunicação capaz de despistar radares nazistas. A tecnologia serviu de base para criar o celular.

Ela submeteu sua invenção ao Departamento de Guerra norte-americano, que o recusou, em 1941. Em a1942 ela patenteou a tecnologia, que só passou a ser utilizada em 1962, por tropas militares dos EUA em Cuba , quando a patente já havia expirado. O papel de Hedy Lamarr no desenvolvimento da tecnologia ficou desconhecido até 1997, quando a Electronic Frontier Foundation deu a ela um prêmio por sua contribuição. Ela faleceu em janeiro de 2000.

Embora recuse o título, Radia Perlman é chamada de "mãe da internet". FOTO: Domínio Público

Projetista de software e engenheira de redes, Radia Perlman é formada pelo MIT e chamada de “mãe da internet”, embora desaprove o título. Ela criou o protocolo Spanning Tree, fundamental para a operação de redes de computadores. Ela fez outras diversas contribuições para a engenharia de redes.

Em uma entrevista, ela revelou nunca ter percebido a diferencia entre os gênero durante seus estudos porque durante anos foi a única mulher da sua turma. Ela só percebeu a diferença quando uma outra mulher entrou para estudar na sua sala.

Grace Hopper foi analista de sistemas da Marinha dos EUA e criou o termo 'bug' . FOTO: Domínio Público

Grace Hopper foi analista de sistemas da Marinha norte-americana entre as décadas de 1940 e 1950. Ela criou a linguagem de programação Flow-Matic, hoje extinta, que serviu como base para a criação do Cobol, uma linguagem orientada para o processamento de bancos de dados comerciais. Dizem que é dela, também, a criação do termo “bug” para se referir a uma falha no código-fonte.