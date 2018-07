No SXSW Interactive, braço digital do festival, startups de todo o mundo apresentam e popularizam suas ideias. E o que aparece por lá costuma ditar as tendências do ano

AUSTIN – Se pudesse destacar apenas uma coisa sobre o South by Southwest, a escolha do diretor da parte interativa do evento, Hugh Forrest, seria o público. “Talvez a maior vantagem é poder contar com uma comunidade muito poderosa, passional e inteligente”, afirma. Em entrevista ao Estado, Forrest profetiza que muito do que foi apresentado deve, em poucos anos, atingir o mainstream. Ele tem propriedade para falar: Foursquare, Twitter e impressoras 3D são frutos do festival de Austin. Nesta edição, ele aponta o foco: hardware e exploração de espaços físicos através de novas formas de interação, realidade aumentada ou novas tecnologias 3D.

Hugh Forrest, diretor do SXSW Interactive

Por que festival se tornou tão importante? O que o SXSW representa para a comunidade digital?

O SXSW Interactive é uma peregrinação anual de alguns dos pensadores mais inovadores do mercado. É um lugar para encontrar velhos amigos e curtir as memórias dos anos anteriores. Melhor, é um lugar para se fazer conexões que levam a novas ideias, novos modelos de negócios, novas oportunidades e relacionamentos que ajudarão a concretizar o futuro. O SXSW é uma prévia de quais tecnologias alimentarão o mainstream nos próximos dois, três, quatro anos.

Talvez a maior vantagem do SXSW é sua comunidade poderosa, passional e inteligente. A inovação proposta por essa comunidade é o que atrai pessoas, não só dos EUA, mas do mundo todo, para Austin, todo mês de março. As pessoas querem estar nesse epicentro.

O que você considera destaque neste ano?

Algumas das grandes tendências deste ano foram o hardware-como-o-novo-software, as startups, relação com os dados e (estranhamente) o interesse renovado por exploração de espaços físicos – de forma pública ou privada. Mas o maior destaque é sempre poder estar neste vortex de paixão e energia, vindo em sua maioria de desenvolvedores mais novos, independentes, que ninguém ouviu falar até então – mas que irá ouvir em alguns anos.

Há espaço para o SXSW no futuro próximo?

Enquanto o SXSW Interactive puder continuar a enfatizar os valores de inovação, criatividade e inspiração, nosso futuro será forte. As pessoas gostam deste evento porque ele proporciona uma oportunidade de se fazer contatos relevantes, pessoais, com tanta gente incrível. Somado ainda a outros nichos de pessoas criativas vindos do cinema e da música, o resultado é um ambiente muito poderoso.

