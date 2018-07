Uma conversa. É isso que Rodrigo Martins, editor de mídias sociais do Estadão, tem como objetivo ao criar seu blog no Link, que estreou nesta segunda-feira, 19. No dia-a-dia seu trabalho é monitorar Twitter, Facebook e Orkut para observar tendências e tentar aplicá-las nos perfis de caderno, editorias e jornalistas do Grupo Estado. Dessas observações vão nascer os posts de seu espaço por aqui.

“As redes sociais servem para conversar. Então, mais do que falar de ferramentas ou melhorias no Twitter e Facebook, a ideia é trazer entrevistas com pessoas que publiquem nessas redes, mas também fazer provocações para estimular essas conversas”, explica Rodrigo.

Também será dada uma atenção aos assuntos que de repente tomam de assalto às redes sociais e acabavam virando o principal assunto das nossas conversas no “mundo real”. “Capturar essas conversas é interessante, mesmo na maioria das vezes elas sendo brincadeiras”, conta o editor de mídias sociais.

Para começar, Rodrigo publicou uma grande entrevista com Marcelo Branco. Até o início do ano, Branco era o organizador da Campus Party. Só que agora é ele quem cuida da campanha de Dilma Rousseff, candidata do PT à presidência, nas redes sociais. Aliás, toda segunda-feira Rodrigo irá publicas posts que abordem mídias sociais e eleições. A entrevista com Marcelo Branco você encontra aqui. De resto, é só ficar ligado no mais novo blog do Link.