As redes sociais e as tendências

De onde vêm os nossos gostos por roupas, filmes e música? A ciência ainda não conseguiu descobrir se as tendências que seguimos vêm de nossos amigos, ou se nossos amigos são nossos amigos justamente porque têm gostos parecidos com os nossos. Na vida real, mapear a difusão de uma moda é tarefa praticamente impossível – mas, no campo virtual, uma pesquisa pioneira está usando o Second Life para entender melhor como os gostos e comportamentos se propagam.

03/07/2009 | 17h30

Por Tatiana de Mello Dias - O Estado de S. Paulo